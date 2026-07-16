Stellantis : Julien Monclin, la passion de la logistique

Julien Monclin a porté la mise en place de la nouvelle chaîne logistique de l’usine Stellantis de Sochaux. Aujourd’hui, il s’appuie sur 140 robots ; ils seront plus de 200 début 2027. Avec l’arrivée de l’usine Sochaux 2022, Stellantis s’est doté d’un transtockeur assurant le stockage de palettes de manière automatisée ; c’était une première dans l’univers automobile (lire notre article). Pour « alimenter » la ligne, des Butlers, petits chariots capables de porter une tonne, sillonnent aussi les allées de l’usine. Aujourd’hui, « les trois quart des pièces passent sur un Butler pour arriver au bord de la ligne », indique Julien Monclin. Autant d’équipements qui permettent de gagner en « sérénité », convient le responsable logistique, au naturel très calme. Et en cas de crise, il a sa solution pour se poser : regarder son robot tondeuse œuvrer dans son jardin ou se réfugier dans le transtocker de l’usine : « C’est une force tranquille ! »

Depuis 2019 et le Brexit, la planète subit une crise majeure tous les trimestres : crise sanitaire ; crise énergétique ; conflit géopolitique ; guerre douanière… Mais ces éléments ont peu de prise sur Julien Monclin, qui donne les clés : garder son calme ; ne pas paniquer ; et bien choisir son équipe. Encore elle. Toujours elle.

Julien Monclin est tombé dans la logistique « par erreur ». Mais cet ancien responsable d’unité, en usine de montage, trouve le métier passionnant. « C’est toujours différents, nous avons plein d’interactions. » Aujourd’hui, il continue d’améliorer l’outil ; il travaille par exemple sur des solutions d’intelligence artificielle pour accroître la sécurité autour des carafourches, notamment sur l’angle-mort situé devant les fourches de la machine. Depuis ce mercredi, il a quitté le Doubs. Le responsable devient directeur (lire notre article) de l’usine d’Hordain (Nord), qu’il connait, pour y avoir dirigé la logistique, entre 2019 et 2021. Il pourra transmettre sa passion.