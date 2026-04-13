Sochaux : ces chiffres de l’usine Stellantis que vous ignorez

Sochaux 2022, ce sont 200 millions d’euros investis dans la modernisation de l’usine. Elle a été compactée, les activités regroupées et les flux ont été rationnalisés. En 2012, les pièces faisaient parfois 1 km sur le site de l’usine avant de rejoindre la ligne de montage, contre moins de 150 mètres aujourd’hui. 8 millions d’euros ont été fléchés vers la logistique, qui dispose notamment de 180 robots autonomes (butlers), capables de soulever 1 tonne ; l’intelligence artificielle est en cours de déploiement pour améliorer encore ces performances. Ces investissements sont complétés en 2026 par une refonte complète de l’atelier peinture, pour un montant de 120 millions d’euros (lire notre article).