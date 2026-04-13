Sochaux : ces chiffres de l’usine Stellantis que vous ignorez

60 voitures par heure fabriquées à Stellantis Sochaux
60 Peugeot 3008 ou 5008 sortent de l’usine Stellantis de Sochaux, chaque heure, cinq jours sur sept. Soit 1 045 véhicules par jour, en moyenne, grâce à deux équipes en journée et une demi-équipe la nuit. En 2025, Peugeot a produit 230 000 véhicules, contre 154 000 en 2024 (année de lancement du nouveau Peugeot 3008). Si vous croisez sur la route un Peugeot 3008, toute génération confondue, il a forcément été monté à Sochaux. C’est l’usine du groupe qui produit le plus de véhicules en France. La plus grosse usine automobile de France est dans le Nord (Onnaing) et appartient à Toyota. Elle y a produit 283 465 voitures en 2025.
1 million de pièces livrées chaque jour à Sochaux
Un million de pièces sont livrées chaque jour à l’usine Stellantis de Sochaux, par 250 camions notamment. 70 % des expéditions se font par la route et 30 % par le rail. Pour le stockage, l’usine s’appuie notamment sur un transtocker qui permet de stocker les petites pièces. Le bâtiment, haut de 25 mètres, peut stocker 4 500 palettes. Il traite trois palettes par minute.
Des pièces stockées à moins de 150 mètres de la ligne
Sochaux 2022, ce sont 200 millions d’euros investis dans la modernisation de l’usine. Elle a été compactée, les activités regroupées et les flux ont été rationnalisés. En 2012, les pièces faisaient parfois 1 km sur le site de l’usine avant de rejoindre la ligne de montage, contre moins de 150 mètres aujourd’hui. 8 millions d’euros ont été fléchés vers la logistique, qui dispose notamment de 180 robots autonomes (butlers), capables de soulever 1 tonne ; l’intelligence artificielle est en cours de déploiement pour améliorer encore ces performances. Ces investissements sont complétés en 2026 par une refonte complète de l’atelier peinture, pour un montant de 120 millions d’euros (lire notre article).
5 400 CDI à l’usine Stellantis de Sochaux
L’usine Stellantis de Sochaux compte 5400 CDI, selon des données de la direction, auxquels s’ajoutent 1 050 intérimaires. 50 % de ces collaborateurs sont à la production, 35 % au développement et 15 % à l’expérimentation. En France, Stellantis emploie 39 000 salariés, sur les 248 000 collaborateurs que compte le groupe Italo-franco-américain dans le monde, soit 15,7 % des effectifs mondiaux. 22 % des salariés de la R&D de Stellantis travaillent en France. Et 33 % des ingénieurs et cadres de Stellantis travaillent en France.
12 sites industriels Stellantis en France
La France compte cinq unités terminales (montage de véhicules) : Sochaux (Peugeot 3008 et 5008) ; Poissy (Opel Mokka et DS 3) ; Rennes (Citroën C5 Aircross) ; Hordain (véhicule utilitaire léger) ; et Mulhouse (Peugeot 308, 508 et DS 7). Mais l’empreinte industrielle du groupe compte 12 sites : l’usine de Caen fabrique des composants de transmission ; l’usine de Mulhouse compte l’une des plus grandes forges d’Europe ; Metz fabrique des boites de vitesse ; ou encore l’usine de fabrication de batteries d’ACC (co-entreprise entre Stellantis, Total et Mercedes) à Douvrin.