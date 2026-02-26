Stellantis annonce une perte de 22,3 milliards en 2025

Le chiffre d’affaires de Stellantis a baissé de 2 %, à 153,5 milliards, malgré une légère hausse en volume, à 5,48 millions de véhicules (+1 %) contre 5,41 millions en 2024.

Les recettes ont pâti de taux de change défavorables, mais aussi d’une politique de baisse des prix au premier semestre, un tournant après la stratégie de prix élevés de l’ancien DG Carlos Tavares.

Le groupe a enregistré une perte opérationnelle courante de 842 millions d’euros l’an dernier avec une marge négative de 0,5 %. Il ne distribuera aucun dividende.

Au second semestre 2025, Stellantis a en revanche vu son chiffre d’affaires progresser de 10 % et atteindre 2,8 millions de véhicules, soit une hausse de 11 % en volume, grâce notamment à un rebond de 39 % en volume aux Etats-Unis.

Le groupe, qui disposait de liquidités industrielles de 46 milliards d’euros fin 2025, a confirmé ses perspectives 2026 d’une amélioration progressive de son chiffre d’affaires net et d’un retour à une marge positive « basse à un chiffre ».

Les ventes devraient être portées par la montée en puissance de nouveaux modèles, notamment des pick-up thermiques aux Etats-Unis, avec un niveau de prix stable, en hausse aux Etats-Unis, mais en baisse en Europe.

Les répercussions pour le groupe des droits de douanes mis en place aux Etats-Unis est estimé à 1,2 milliard pour 2025 et prévu à 1,6 milliard en 2026, estimation que Stellantis a confirmée jeudi, malgré la décision de la Cour suprême d’invalider les décisions du président américain Donald Trump.