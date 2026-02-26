,

Stellantis annonce une perte de 22,3 milliards en 2025

sochaux_stellantis
Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard. | ©Stellantis
Alerte

Le groupe automobile Stellantis a annoncé ce jeudi matin une perte de plus de 22 milliards en 2025, la deuxième plus lourde jamais enregistrée pour un groupe français. Cette annonce n’est pas une surprise après celle du 6 février sur des charges exceptionnelles de 25 milliards au second semestre.

(AFP)

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé ce jeudi 26 février 2026 une perte nette de 22,3 milliards d’euros pour 2025, la deuxième plus importante jamais enregistrée par un groupe français, en raison d’une charge exceptionnelle de 25,4 milliards.

Le groupe avait annoncé le 6 février qu’il allait passer des charges exceptionnelles colossales de 22 milliards d’euros pour le seul second semestre 20255 (lire notre article), pour financer un coup de frein dans la production de véhicules électriques, dont les ventes sont très inférieures à ses attentes. Comme Stellantis, Ford et General Motors ont passé de lourdes charges pour prendre en compte dans leur bilan des ventes de voitures électriques plus faibles que prévu aux Etats-Unis (lire notre article).

Hausse des ventes, baisse du chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de Stellantis a baissé de 2 %, à 153,5 milliards, malgré une légère hausse en volume, à 5,48 millions de véhicules (+1 %) contre 5,41 millions en 2024.
Les recettes ont pâti de taux de change défavorables, mais aussi d’une politique de baisse des prix au premier semestre, un tournant après la stratégie de prix élevés de l’ancien DG Carlos Tavares.

Le groupe a enregistré une perte opérationnelle courante de 842 millions d’euros l’an dernier avec une marge négative de 0,5 %. Il ne distribuera aucun dividende.
Au second semestre 2025, Stellantis a en revanche vu son chiffre d’affaires progresser de 10 % et atteindre 2,8 millions de véhicules, soit une hausse de 11 % en volume, grâce notamment à un rebond de 39 % en volume aux Etats-Unis.

Le groupe, qui disposait de liquidités industrielles de 46 milliards d’euros fin 2025, a confirmé ses perspectives 2026 d’une amélioration progressive de son chiffre d’affaires net et d’un retour à une marge positive « basse à un chiffre ».

Les ventes devraient être portées par la montée en puissance de nouveaux modèles, notamment des pick-up thermiques aux Etats-Unis, avec un niveau de prix stable, en hausse aux Etats-Unis, mais en baisse en Europe.

Les répercussions pour le groupe des droits de douanes mis en place aux Etats-Unis est estimé à 1,2 milliard pour 2025 et prévu à 1,6 milliard en 2026, estimation que Stellantis a confirmée jeudi, malgré la décision de la Cour suprême d’invalider les décisions du président américain Donald Trump.

Retour à des annonces de résultats trimestrielles

Stellantis a décidé de revenir à une publication trimestrielle de ses résultats financiers, l’occasion de rassurer des marchés financiers inquiets.

La perte comptable de Stellantis est la deuxième plus importante jamais annoncée par un groupe français, derrière le record de Vivendi (-23,3 milliards d’euros en 2002), mais devant France Télécom (-20,7 milliards en 2002) et EDF (-17,9 milliards en 2022). C’est aussi presque le triple du précédent record pour un groupe automobile français, celui de Renault en 2020 (-8 milliards).

Ces derniers jours, Stellantis a confirmé son revirement dans le secteur de l’électrique en annonçant son désengagement de plusieurs projets, dont la vente de ses 49 % dans NextStar Energy, qui développe la première « gigafactory » de batteries du Canada, et une sortie envisagée de sa coentreprise avec Samsung, qui devait construire deux gigafactories aux Etats-Unis.

Le groupe a aussi annoncé relancer des modèles thermiques aux Etats-Unis et en Europe, y compris diesel. Des choix qui selon le groupe ne sont pas en conflit avec l’innovation et n’ont pas de répercussions sur son engagement pour l’électrification.

