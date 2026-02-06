Stellantis passe 22 milliards de charges exceptionnelles dans ses résultats de 2025

Son nouveau DG, Antonio Filosa, arrivé l’an dernier, avait déjà prévenu en juillet qu’il faudrait prendre des « décisions difficiles » pour « accélérer » fin 2025 après un premier semestre marqué par une lourde perte nette de 2,3 milliards d’euros. Ses résultats 2025 doivent être annoncés le 26 février avant la présentation d’un plan stratégique le 21 mai, mais le groupe a déjà annoncé une perte de part de marché en Europe, à 16 %, sans préciser ses ventes dans les voitures électriques.

Le cinquième constructeur mondial martèle depuis quelques semaines sa volonté de changer de stratégie en baissant ses prix, afin de regagner des ventes en volumes. Antonio Filosa et son équipe « ont exploré tous les recoins de l’entreprise et apportent les changements nécessaires » pour « une croissance rentable« , assure le groupe, pour qui « ces actions, initiées en 2025, donnent déjà des premiers résultats encourageants ».

Stellantis a ainsi annoncé à l’automne un gros investissement de 13 milliards sur quatre ans aux Etats-Unis, son premier marché, pour doper les ventes en volume. Il a aussi décidé de renoncer à son programme d’hybrides rechargeables aux Etats-Unis.

Les ventes de voitures électriques accélèrent partout dans le monde, mais restent toutefois minoritaires: en Europe, portées par des modèles plus abordables et les primes à l’achat, elles ont bondi de 30 % l’an dernier, à 1,88 million d’exemplaires, soit 17,4 % de part de marché, contre 13,6 % en 2024.

Mais cette progression s’effectue dans un marché des voitures neuves qui a baissé d’un quart par rapport à 2020 et tous les constructeurs n’en profitent pas autant, sauf ceux qui, comme Renault avec sa R5 électrique, commencent à lancer des modèles bon marché.