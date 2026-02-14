Ce que révèle l’annonce de Stellantis sur les 22 milliards de charges exceptionnelles

22 milliards de charges exceptionnelles, qu’est-ce que cela signifie ?
L’annonce du placement de 22 milliards en charge exceptionnelles au bilan 2025 de Stellantis est une opération comptable qui consiste à provisionner des pertes, sachant que les normes comptables obligent à avoir un bilan équilibré. Ces « charges exceptionnelles » compensent donc les pertes sans doute déjà identifiées, même si le groupe n’annoncera ses résultats 2026 qu’à la fin du mois de février. Stellantis avait déjà annoncé pour le premier semestre une perte de 2,3 milliards d’euros . Les observateurs évoluent donc la perte de 2025 entre 19 et 23 milliards. « Stellantis prépare les marchés à des résultats catastrophiques », résume Nathalie Kroichvili, économiste et professeure à l’UTBM. Parallèlement, Antonio Filosa, DG de Stellantis, annonce la relance de modèles qui génèrent plus de marge, comme les Jeep à moteur thermique aux Etats-Unis. Une façon de dire aux investisseurs « Ne partez pas », « Ne vendez pas vos actions ». Autre point qui peut rassurer les investisseurs : Stellantis dispose de 43 milliards de liquidité, qui permettent d’absorber ces « charges exceptionnelles » de 22 milliards.
A quoi pareille situation peut-elle être imputée ?
Même s’il n’y était pas favorable, Carlos Tavarès, l’ancien dirigeant de Stellantis, a préparé le groupe au tout-électrique, afin de se conformer aux choix des dirigeants : Les Etats-Unis avaient fixé comme objectif d’arriver à 50 % de ventes de voitures électriques en 2030, et l’Union Européenne à 100 % la même année. « Il s’est aligné sur les décisions des Etats », souligne Nathalie Kroichvili. Mais Donald Trump, à nouveau élu président des Etats-Unis, s’est empressé de supprimer l’Inflation Reduction Act de son prédécesseur, Joe Biden, qui comprenait des aides pour les véhicules et hybrides. Le même Donald Trump a dans le même temps assoupli les obligations de réduction des gaz à effet de serre, avant, ce 12 février, d’abroger une loi fondamentale dans ce domaine. Le contexte aux Etats-Unis, jusque-là favorable à l’électrique, a radicalement changé. En Europe, les choses sont aussi en train d’évoluer ? Le « pacte vert » d’Ursula Von Der Leyen prévoit la neutralité carbone en 2050. Mais d’autres priorités sont en train d’émerger : la souveraineté énergétique et industrielle, notamment. Dans le même temps, l’Europe voit ses constructeurs automobiles souffrir dans un environnement international totalement bouleversé depuis la guerre menée par la Russie en Ukraine.
Les conséquences sont doubles. D’une part, les investissements consentis pour le passage à l’électrique ne sont pas rentabilisés aussi vite ; d’autre part, les marchés automobiles sont atones, en raison de la méfiance des acheteurs potentiels de voitures, entreprises comme particuliers.
Ford, General Motors et Volkswagen ont d’ailleurs également annoncé des pertes aux Etats-Unis.
Cependant, Carlos Tavarès a également mené une politique de réduction des coûts très forte, afin de répondre à la concurrence des constructeurs chinois qui profite d’une main d’œuvre faiblement rémunérée, dans un marché extrêmement concurrentiel. « Le secteur de l’automobile est ultra bien organisé, avec des coûts déjà maîtrisés. On ne peut donc pas demander aux sous-traitant de réduire leurs prix de 5 % tous les ans », souligne Nathalie Kroichvili. A court terme, cela a permis à Stellantis d’avoir des profits record en 2022 et 2023. A plus long terme, cela pose de problèmes de qualité, avec notamment les problèmes des moteurs PureTech. Des économies ont aussi été faires sur la recherche et le développement, avec la la délocalisation vers le Maroc pour Stellantis, vers les pays de l’Est pour d’autres constructeurs.
Quelle stratégie pour les constructeurs automobile pour l’avenir ?
« Antonio Filosa a parlé de “reset” pour les 22 milliards de charges exceptionnelles, mais il sait que l’avenir n’est pas au thermique », recontextualise Nathalie Kroichvili. Parallèlement, « le contexte n’est pas super clair » ! Donald Trump ne sera pas toujours président des Etats-Unis et on ne sait pas quelle sera la politique de ses successeurs. La vente de voitures électriques s’est un développée en 2025 en Italie et en Allemagne, qui sont deux marchés automobiles importants. « Le véhicule thermique est celui du 20e siècle, mais on ne sait pas si l’électrique est bien celui du 21e siècle », s’interroge Nathalie Kroichvili. Elle invite à se poser non pas la question du véhicule, mais de savoir quelle sera la mobilité du 21e siècle : véhicules individuels ? co-voiturage ? moyens de transports collectifs mieux adaptés aux besoins ?
Cela conduirait à se poser la question de savoir comment accompagner les constructeurs automobiles vers la mise en place d’offres de mobilité, et non plus de production de véhicules. Une vraie révolution culturelle pour eux, car toute leur organisation repose sur cet objectif de production ! « Aujourd’hui, on pense « remplacement », et non pas « usages », déplore Nathalie Kroichvili, tout en soulignant qu’il n’existe pas de réponse miracle.
Que pèse le site de Sochaux dans un groupe mondial tel que Stellantis ?
Du temps de PSA et de la direction du groupe par la famille Peugeot, Sochaux avait (entre autres) l’avantage de l’attachement historique et symbolique. « Aujourd’hui, la famille Peugeot ne représente que 12 % des droits de vote au sein de Stellantis », relève Nathalie Kroichvili. Soit moins que la famille Agnelli. Pour prolonger ce constat, Stellantis a affirmé début février sa volonté de faire remonter en charge des sites italiens. Aujourd’hui, Sochaux n’a plus vraiment de « place particulière » parmi les sites de production du groupe et entre en concurrence avec les autres sites. Selon Nathalie Kroichvili, l’avenir des site va dépendre d’une part des modèles qu’ils produisent, d’autre part des coûts de production. A cet égard, Sochaux est pour l’instant bien placé. Les 3008 et 5008 se vendent plutôt bien, et le plan « Sochaux 2022 » a permis, via la robotisation et la baisse de l’emprise foncière, de faire baisser les coûts de production.