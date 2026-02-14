Ce que révèle l’annonce de Stellantis sur les 22 milliards de charges exceptionnelles

Même s’il n’y était pas favorable, Carlos Tavarès, l’ancien dirigeant de Stellantis, a préparé le groupe au tout-électrique, afin de se conformer aux choix des dirigeants : Les Etats-Unis avaient fixé comme objectif d’arriver à 50 % de ventes de voitures électriques en 2030, et l’Union Européenne à 100 % la même année. « Il s’est aligné sur les décisions des Etats », souligne Nathalie Kroichvili. Mais Donald Trump, à nouveau élu président des Etats-Unis, s’est empressé de supprimer l’Inflation Reduction Act de son prédécesseur, Joe Biden, qui comprenait des aides pour les véhicules et hybrides. Le même Donald Trump a dans le même temps assoupli les obligations de réduction des gaz à effet de serre, avant, ce 12 février, d’abroger une loi fondamentale dans ce domaine. Le contexte aux Etats-Unis, jusque-là favorable à l’électrique, a radicalement changé. En Europe, les choses sont aussi en train d’évoluer ? Le « pacte vert » d’Ursula Von Der Leyen prévoit la neutralité carbone en 2050. Mais d’autres priorités sont en train d’émerger : la souveraineté énergétique et industrielle, notamment. Dans le même temps, l’Europe voit ses constructeurs automobiles souffrir dans un environnement international totalement bouleversé depuis la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Les conséquences sont doubles. D’une part, les investissements consentis pour le passage à l’électrique ne sont pas rentabilisés aussi vite ; d’autre part, les marchés automobiles sont atones, en raison de la méfiance des acheteurs potentiels de voitures, entreprises comme particuliers.

Ford, General Motors et Volkswagen ont d’ailleurs également annoncé des pertes aux Etats-Unis.

Cependant, Carlos Tavarès a également mené une politique de réduction des coûts très forte, afin de répondre à la concurrence des constructeurs chinois qui profite d’une main d’œuvre faiblement rémunérée, dans un marché extrêmement concurrentiel. « Le secteur de l’automobile est ultra bien organisé, avec des coûts déjà maîtrisés. On ne peut donc pas demander aux sous-traitant de réduire leurs prix de 5 % tous les ans », souligne Nathalie Kroichvili. A court terme, cela a permis à Stellantis d’avoir des profits record en 2022 et 2023. A plus long terme, cela pose de problèmes de qualité, avec notamment les problèmes des moteurs PureTech. Des économies ont aussi été faires sur la recherche et le développement, avec la la délocalisation vers le Maroc pour Stellantis, vers les pays de l’Est pour d’autres constructeurs.