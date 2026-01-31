Stellantis compte accélérer dans ses usines italiennes en 2026

En Italie, la grande usine de Termoli (sud-est) continuera notamment à produire des moteurs à essence « jusqu’en 2030 et même après », adaptés aux normes environnementales européennes Euro 7, a annoncé M. Cappellano. Alors qu’un très attendu projet d’usine de batteries à Termoli a été suspendu, « cela permettra la continuité opérationnelle du site, associé à des productions clés pour l’avenir de l’entreprise, enregistrant typiquement des volumes importants », a souligné Emanuele Cappellano.

Dans l’usine de Melfi (sud), une deuxième équipe va être mobilisée « dans les prochaines semaines » pour répondre aux commandes de Jeep Compass, avant l’arrivée des nouveaux SUV DS N°8, et Lancia Gamma. Cassino (centre), qui a vu sa production passer sous les 20 000 voitures avec ses Alfa Romeo Giulia et Stelvio en attente de remplaçantes, va accueillir un SUV Maserati.

Une troisième équipe va également reprendre prochainement dans l’usine d’utilitaires d’Atessa. Grâce à ce nouveau plan de production, ainsi qu’aux plans de départs mis en place ces dernières années, le constructeur pourrait « réduire le recours au chômage partiel et aux contrats de solidarité dans certains des sites », a indiqué Emanuele Cappellano.

Jeudi, le groupe a, par ailleurs, inauguré un centre de tests de batteries électriques en France, dans le centre de R&D de Belchamp (lire notre article).