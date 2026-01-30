Les batteries électriques de Stellantis seront testées à Belchamp

L’investissement, de l’ordre de 7 millions d’euros pour le bâtiment et les équipements, est présenté comme stratégique, pour l’ensemble du groupe Stellantis. Ce jeudi 29 janvier, le groupe automobile a inauguré son « Battery safety lab » au centre d’essai de Belchamp, près de Montbéliard.

Ce ban d’essai pour les batteries électriques et les véhicules électriques faisait défaut au groupe et constituait un chaînon manquant au centre d’essai de Belchamp. Sans lui, les tests de batteries étaient confiés à un sous-traitant en Autriche. Le nouveau bâtiment permettra de tester jusqu’à 50 packs batteries et 15 véhicules électriques par an, venus de tous les sites Stellantis d’Europe, et potentiellement au-delà.

Mais la proximité du centre d’études de Sochaux n’est pas pour rien dans le choix de l’implantation à Belchamp. Entre la région parisienne et la Franche-Comté, 22 % des effectifs de Stellantis en recherche et développement travaillent en France. Le site de Sochaux-Belchamp emploie 2000 personnes.