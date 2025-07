Stellantis : les difficultés se confirment avec une lourde perte au premier semestre

Aux États-Unis, les constructeurs sont confrontés à la hausse des droits de douane sur les voitures fabriquées hors du pays, soumises à une surtaxe de 25% depuis début avril (15% pour le Mexique). Stellantis chiffre à 300 millions d’euros les « droits de douane net encourus » dans ce cadre. En Europe aussi le constructeur fait face à de forts « vents contraires », selon Doug Ostermann en raison de « l’incertitude économique et de l’instabilité règlementaire », a-t-il affirmé.

La chute des ventes d’utilitaires (-13% en un an en Europe), où Stellantis est leader avec 30% des parts de marché, affecte durement le constructeur. Le 30 avril, Stellantis avait suspendu ses prévisions financières en raison de l’incertitude crée par l’imposition des droits de douanes américains. Les résultats semestriels définitifs seront publiés « comme prévu » le 29 juillet, précise le groupe.

Depuis l’année dernière, Stellantis souffre de ses difficultés sur le marché américain, qui avait longtemps tiré vers le haut sa rentabilité, et de la « normalisation » des tarifs des véhicules après les sommets atteints à cause de la pandémie du Covid et des pénuries de pièces électroniques. Sur le marché français de la voiture neuve, au ralenti depuis plus d’un an, le groupe s’est fait doubler par Renault au premier semestre.