Stellantis : perte nette de 2,3 milliards d’euros au 1er semestre 2025

Le groupe indique également que les « mesures prises pour améliorer les performances et la rentabilité, avec en particulier les nouveaux produits » sont encore au « stade préliminaire » et « devraient générer des effets positifs plus importants au cours du second semestre 2025. « Environ 3,3 milliards d’euros de charges nettes avant impôts, principalement liés aux cours d’annulation de programmes et aux dépréciations de plateformes » ont également pesé.

Stellantis avait déjà suspendu ses prévisions financières le 30 avril, en raison de l’incertitude crée par l’imposition des droits de douanes américains. Les résultats financiers du premier semestre seront publiés « comme prévu » le 29 juillet, précise le communiqué. Les actionnaires de Stellantis ont très largement validé vendredi la nomination de l’Italien Antonio Filosa à la tête du constructeur, à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire.