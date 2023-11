Sochaux : le Peugeot e-3008 finaliste pour la Voiture de l’année 2024

Chaque année, un concours de la Voiture européenne de l’année est organisé. 28 modèles de voiture sont présentés devant un jury de 59 journalistes européens et sept d’entre eux sont sélectionnés pour la finale. Parmi les finalistes, on retrouve une voiture que l’on connaît bien, pour avoir assisté à sa présentation le 12 septembre dernier au Mattern Lab : le nouveau Peugeot E-3008, produit à Sochaux. Le SUV de la marque sochalienne dispose de trois versions électriques et de versions à essence électrifiées et bénéficiera d’une autonomie allant de 525 à 700 km (lire ici).

Les résultats des trophées de la Voiture de l’année seront révélés à la veille de l’ouverture du salon de Genève qui se tiendra du 26 février au 3 mars 2024. Parmi les sept voitures sélectionnées, on retrouve six voitures électriques dont deux multi-énergie, et un véhicule hybride. En lice avec la Peugeot E-3008 : la BMW Série 5, la BYD Seal, la Kia EV9, la Renault Scenic E-Tech Electric, la Toyota C-HR et la Volvo EX30.