Robert Poggi, nouveau directeur de l’action régionale d’EDF

Les défis de l’énergéticien sont immenses. Il doit accompagner l’innovation, pour répondre aux enjeux écologiques et de sobriété – comme l’illustre par exemple un projet tel que Belfort e-start (lire notre article) ou des recherches autour des bornes vehicle to grid, qui propose des recharges à double flux, faisant de la voiture un vecteur de déplacement et une capacité de stockage. Il doit aussi accompagner la transition électrique de la mobilité et sa décarbonation. Le déploiement de l’hydrogène est un autre dossier sur son bureau. « Face aux nouveaux enjeux énergétiques, il faut continuer l’accélération sur la transition écologique et l’amplifier », insiste le nouveau directeur de l’action régionale, à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce mardi 6 juin à Dijon.