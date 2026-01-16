,

Redressement fiscal de 212 millions d’euros contre General Electric

General Electric demande à ses sous-traitants de baisser leurs prix de 20% pour faire face à la crise consécutive au covid-19.
L'administration fiscale réclame 212 millions d'euros à l'entité turbines à gaz de GE Vernova. | ©Le Trois – illustration
Alerte

Selon les syndicats CFE-CGC et Sud Industrie de l’entité turbines à gaz de GE Vernova, l'entreprise américaine qui dispose d'usines dans le Territoire de Belfort, a récemment reçu une proposition de redressement fiscal d'un montant de 212 millions d'euros.

L’administration fiscale réclame à l’entité turbines à gaz de GE Vernova (GE EPF, pour GE Energy product France) une rectification d’imposition à hauteur de 212 millions d’euros. C’est ce que dévoile le comité social et économique (CSE) de l’entreprise, ce vendredi 16 janvier. En 2022, le parquet national financier avait été saisi pour « blanchissement de fraude fiscale » (lire notre article).

L’administration fiscale a calculé la somme de 212 millions d’euros sur deux critères. Le premier concerne les redevances technologiques. L’usine de Belfort paie ces droits à une autre entité du groupe, localisée dans un pays étranger, pour pouvoir utiliser les brevets et fabriquer les turbines. Cependant, l’entité turbines à gaz paie un montant supérieur à ce qu’elle ne devrait. « On devrait donner des redevances aux alentours de 3 % mais GE Vernova en a déclaré presque 10 % en 2018 », développe Christophe Carignano, secrétaire du CSE, affilié au syndicat de la CFE-CGC. En surévaluant ses redevances, GE Vernova évacue les bénéfices de France et donc réduit son taux d’imposition. Un procédé qui accroît les coûts de l’usine et qui justifie un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Pour ce critère, l’administration fiscale retient une somme à hauteur de 58 millions d’euros. 

L’autre point clé est le statut de l’usine de Belfort. Avant 2019, l’usine avait le statut d’entrepreneur. Belfort gérait les projets du début à la fin. Ce qui comprenait l’organisation des contrats, la fabrication et l’installation. Mais en 2019, le statut est changé en manufactureur, c’est-à-dire que l’entreprise ne gère que la fabrication ; cela modifie considérablement les recettes de l’entité française, qui produit pourtant le bien principal, la turbine. La filiale Suisse prend en charge tout le reste. Belfort vend ses fabrications en Suisse qui les revend de son côté. « Le fisc considère que l’on est devenu manufactureur dès 2016 ». Pour rappel, en 2016, General Electric a racheté les activités d’Alstom dans l’énergie. 

D’après les informations des syndicats, les contrôles de l’administration sont encore en cours, notamment sur la période de 2020 à 2022. Pour le moment, cela ne signifie pas que GE Vernova doit les 212 millions d’euros à l’administration fiscale mais, elle doit démontrer cette anomalie avec des justifications. Une procédure que l’entreprise belfortaine devait faire en 2025 mais qui n’a pas encore été faite.

Des fraudes fiscales déjà dénoncées par les syndicats

« La notification d’un redressement fiscal constitue une première victoire majeure pour les salariés qui voient ainsi confirmer la légitimité de leur alerte », annonce le communiqué de presse. Ce n’est pas la première fois que les syndicats dénoncent des fraudes fiscales (lire notre article). En mai 2022, les syndicats avaient lancé une double procédure pour des soupçons. La CFE-CGC et Sud Industrie avaient porté plainte au pénal pour blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance et usage de faux. Suite à cette procédure, le Parquet national français (PNF) avait perquisitionné deux fois les locaux de l’entreprise (lire notre article)

Toujours en mai 2022, le CSE et Sud Industrie ont déposé une plainte au civil. « C’est plus lié au fait que les salariés ont été floués de leur participation aux bénéfices », précise Christophe Carignano. C’est dans le cadre de la double procédure que les syndicats ont été mis au courant de cette procédure rectificative. 

Nos derniers articles

L’établissement français du sang encourage le don de plasma

10e anniversaire pour la collecte de sang au FC Sochaux

Depuis 2016, une collecte de sang est organisée chaque année au FCSM. La prochaine aura lieu le mercredi 21 janvier.
Un médecin psychiatre affirme également avoir été victime de l'usurpation d'identité. | Illustration ©Darko Stojanovic de Pixabay

Montbéliard : l’Espace Jean-Marc Becker accueille trois cardiologues

Inauguré le 9 janvier, l’Espace Jean-Marc Becker, du nom du médecin et adjoint à la ville, accueille trois cardiologues. Le bâtiment de 643 m² situé à Montbéliard promet d’ouvrir ses portes à d'autres praticiens de santé.
,
Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard, contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM

FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Châteauroux en National

Dans ce dernier match de la phase aller, le FC Sochaux-Montbéliard reçoit le club Berrichonne de Châteauroux. Après leur défaite (0-3) contre le Racing Club de Lens dimanche 11 janvier, les Sochaliens comptent sur la victoire pour cette rencontre en National.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC