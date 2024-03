“Ce n’est plus une question de négociation financière entre GE et EDF, mais plutôt géopolitiques entre les États-Unis, la France et la Russie”, a déclaré Robert Poggi, directeur à l’Action régionale du groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté, interrogé sur le dossier dans le cadre d’une conférence de presse sur les enjeux et perspectives du groupe EDF en Bourgogne-Franche-Comté en 2024.

Les turbines Arabelle, fabriquées par GE, sont un équipement essentiel des centrales nucléaires. Mais la présence parmi les clients de GE du groupe russe Rosatom semble être un obstacle à la finalisation de la transaction, du fait de l’invasion russe en Ukraine et des sanctions qui en ont découlé pour Moscou. Depuis le rachat d’Alstom par General Electric, des composants américains sont présents dans la turbine Arabelle, dont le contrôle commande ; c’est l’un des points bloquants en cas de relations commerciales avec Rosatom si des sanctions états-uniennes sont prises contre la Russie sur le nucléaire civil.



“C’est une question d’État à État”, a repris Robert Poggi. “On reste confiant. On ne maîtrise pas le calendrier”, a ajouté le dirigeant, évoquant également les élections américaines, dont le résultat et la campagne peuvent avoir des conséquences sur le rachat. “On n’abandonne pas”, a-t-il dit. Lors d’une table ronde sur les défis du programme nucléaire français, le 14 mars (à retrouver ici), un cadre de l’entité nucléaire de General Electric avait confirmé que “la volonté de rapprocher l’établissement de General Electric qui fabrique à la turbine Arabelle à EDF est toujours présente. Elle a été reconfirmée cette semaine des deux côtés”.