Que verse l’Europe à la Bourgogne-Franche-Comté ?

Entre 2023 et 2027, 254 millions d’euros sont versés à travers la Région par l’UE. Ce fonds est fait pour mener les politiques rurales. Il doit contribuer au développement des territoires ruraux, avec l’objectif que le secteur agricole soit plus équilibré, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et innovant.

Des fonds dont on a pu entendre parler en novembre dernier 2023. Car depuis la reprise de cette enveloppe par la Région Bourgogne-Franche-Comté, beaucoup de dossiers d’agriculteurs ont pris du retard, les poussant à manifester pour se faire entendre (lire ici).