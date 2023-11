Belfort : en colère, les agriculteurs déplorent la gestion des aides d’installation et d’investissement

Selon les manifestants, cela fait un an que la situation s’est véritablement dégradée en termes d’aides, notamment depuis le transfert du pilotage des aides aux jeunes agriculteurs et des aides à l’investissement de l’Etat vers la Région. En Bourgogne-Franche-Comté, Le Monde titrait le 18 novembre dernier sur « le fiasco de la distribution des fonds européens aux agriculteurs » (lire ici). Lors de cette passation de compétences, il était prévu que l’Etat transfère des agents de la direction départementale des territoires pour aider la Région dans cette nouvelle mission. En Bourgogne-Franche-Comté, les agents ont refusé de s’installer à Besançon et Dijon, relate Le Monde. Des recrutements ont donc été lancés, sans succès. 17 postes ne sont pas pourvus. Conséquence : seulement 300 dossiers d’aides à l’investissement ou à l’installation ont été traités sur les 3 500 en retard de paiement. Aujourd’hui, la Région accuse de graves retards et dysfonctionnements dans la distribution qui mettent en péril les exploitations agricoles. La Région s’est engagée à prendre à sa charge les frais bancaires de ceux qui ont pu souscrire des prêts-relais, mais le retard a rendu caducs beaucoup de dossiers, détaille encore l’enquête réalisée. Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a lui même admis lors de la foire de Dijon, le 1er novembre, qu’il y avait un « un problème majeur en Bourgogne-Franche-Comté ».

Dans un document communiqué aux élus de la région que Le Trois a pu consulter, La Région explique ses difficultés. Elle expose un « déficit d’instruction des dossiers transmis par l’Etat sur la fin de gestion précédente, impliquant une reprise lourde de ceux-ci par [leur] service », obligeant à traiter 3 500 dossiers non soldés de la précédente programmation. Elle expose aussi des difficultés de recrutement sur les postes de chargés d’instructions des fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Plusieurs mesures ont été prises, détaille-t-elle, comme le renvoi de certains dossiers vers l’Etat, la prise en charge sur le budget Région des dossiers de moins de 5 000 euros, un accord, aussi, avec les banques pour mettre en place un fonds de solidarité.

Tanguy Follot, président des Jeunes agriculteurs du Territoire de Belfort explique que la montée des tensions est exacerbée par cette gestion régionale qui ne convainc pas malgré les ajustements en cours. « Les agriculteurs n’en peuvent plus. Les dossiers d’aides ne sont pas suivis, ou au mieux sont en retard. Seuls 300 dossiers ont été traités sur les quasi 5 000 déposés. Les investissements ne peuvent pas se faire et nombre de demandes atteignent la date butoir pour les travaux. On marche sur la tête. » Olivier Fridez, délégué syndical FDSEA fait aussi remarquer qu’aujourd’hui, « la moitié des agriculteurs partiront dans moins de 10 ans à la retraite et le travail avec la Région pour les installations traînent.» A Belfort, les manifestants ont attendu environ une heure et demie avant que le préfet, Raphaël Sodini, vienne à leur rencontre sur le parvis.