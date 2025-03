Neext Engineering est l’une des 100 start-up où investir

Neext Engineering peut porter des projets de centrales géothermique, solaire à concentration ou biomasse. Elle s’intéresse aussi au nucléaire. Pour améliorer le rendement, leur première approche consiste à optimiser le cycle thermodynamique de la centrale. La deuxième approche est liée aux fluides réactifs, dont ils ont obtenu le droit exclusif (lire notre article). « Cette technologie est vraiment différenciante pour décarboner l’industrie, rappelait, en juillet 2024, Jean Maillard, président et co-fondateur de la start-up, notamment dans le nucléaire de petite dimension, avec les réacteurs modulaires (SMR). » L’entreprise annonce des systèmes plus compacts et « des rendements de production électrique de +20 à +30 % supérieurs à ceux aujourd’hui atteints avec les cycles thermodynamiques classiques à eau / vapeur ».