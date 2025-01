Les fluides réactifs de Neext engineering protégés par deux brevets internationaux

La France compte treize Satt. La Satt Sayens rayonne en Bourgogne-Franche-Comté, Lorraine et Sud Champagne. L’objectif de ces structures est de « faciliter l’accès aux capacités d’innovation de la recherche publique, aux industriels », expliquait au Trois, il y a quelques mois, Yamina Belabassi, responsable des relations extérieures et de la communication de cette structure. « On met à disposition les expertises et la technologie de la recherche publique de nos territoires », poursuivait-elle. À Belfort, elle a par exemple accompagné la start-up H2SYS, issue de recherches du FC Lab. Les SATT investissent dans les innovations et leur développement, et travaillent également à leur protection, juridique par exemple (brevet). « On va dérisquer l’innovation », détaillait Yamina Belabassi. Depuis 2013, la SATT Sayens a investi dans 160 projets, représentant 34 millions d’euros et a permis la création de 31 start-up.

« Nous fondons de nombreux espoirs dans ce partenariat avec Neext Engineering tant les innovations que nous soutenons ici – collectivement – ouvrent des perspectives majeures pour la transition énergétique, environnementale que pour notre souveraineté́ », commente Romain Liège, président de la SATT Sayens. « J’ai toujours eu à cœur d’amener mes travaux de recherche vers l’industrie », confie, pour sa part, Silvia Lasala, co-inventrice des brevets. Ce partenariat « offre l’opportunité́ de faire des travaux de mon équipe des réalités industrielles qui vont compter pour la transition énergétique et environnementale », ajoute-t-elle.