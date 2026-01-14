,

L’usine d’incinération du Sertrid va chauffer près de 20 000 logements

L'usine d'incinération du Sertrid, à Bourogne, dans le Territoire de Belfort.
Les premiers raccordements au nouveau réseau de chauffage urbain devraient se faire en 2029. | ©Google Street view

Le Grand Belfort s’associe à Dalkia pour créer un réseau de chauffage urbain écoresponsable, en valorisant la chaleur fatale générée par l’usine d’incinération du Sertrid, à Bourogne.

Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? L’usine d’incinération de Bourogne, en fonction depuis 2002 et gérée par le Syndicat d’Études pour l’Élimination des Déchets (Sertrid), va produire de la chaleur pour le nouveau réseau de chauffage du Grand Belfort. Le 9 janvier, Damien Meslot, président du Grand Belfort Communauté d’Agglomération, et Sylvie Jéhanno, présidente-directrice générale de Dalkia, une filiale d’EDF, ont officialisé la construction du futur réseau de chaleur bas-carbone du Grand Belfort. Dalkia sera chargé de la création du réseau. 

L’objectif : éviter l’émission de 30 000 tonnes de CO2 par an, équivalant à 15 000 véhicules retirés de la circulation. Pour cela, plusieurs moyens seront employés, dont la valorisation de la chaleur fatale produite par l’usine du Sertrid. « Le réseau exploitera l’énergie produite par l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) […] transformant ainsi les déchets du département en une source de chaleur vertueuse », explique le Grand Belfort dans un communiqué. 

Suivant son rapport d’activité de 2023, le Sertrid a brûlé 84 413 tonnes de déchets ; des ordures ménagères, des encombrants, des déchets non dangereux des artisans et des déchets de stations. La chaleur produite par l’incinérateur, qui jusqu’alors était relâchée dans la nature et donc perdue, va être redistribuée. 

Cette chaleur va être récupérée et transportée grâce à un réseau de 55 km de canalisations enterrées. « Pensé comme une réponse concrète aux enjeux climatiques et à l’instabilité des prix de l’énergie, ce réseau a pour objectif de mieux utiliser une énergie locale qui existe déjà, au lieu de dépendre du gaz », assure le Grand Belfort. Elle servira à chauffer plus de 240 bâtiments publics et privés dans onze communes, dont Belfort, Bourogne, Danjoutin, Bavilliers, Valdoie et Sevenans. Mais avant que le système ne soit opérationnel, il faut compter la mise en place d’installations pour la récupération de la chaleur et son stockage. Des études de faisabilité avaient déjà été menées sur le site en 2019 et 2023 (lire notre article). Le Grand Belfort avance des baisses de la facture d’énergie de l’ordre de 15 à 20%.

À terme, le réseau de chauffage distribuera l’équivalent de 18 400 logements

Le Grand Belfort ne compte pas seulement sur la combustion des déchets. D’ici 2029, une nouvelle chaufferie bas-carbone sera mise en service. Elle sera alimentée par de la biomasse sous forme de plaquettes forestières et de bois bocager issus de filières locales. La construction de la chaufferie biomasse à gaz est prévue à Andelnans. Le réseau réutilisera aussi des installations de chauffage déjà existants comme à l’Hôpital Nord Franche-Comté et au Techn’Hom 4. L’ensemble de ce nouveau réseau de chauffage va être alimenté à 90 % par des énergies renouvelables et de la récupération locale.

Le coût total de l’ensemble de ces travaux s’élève à 125 millions d’euros et est financé par Dalkia. Une partie est subventionnée par l’État et l’Ademe. Les premiers raccordements débuteront en 2029, même si le plus gros devrait être fini d’ici 2030/2031. Le Grand Belfort l’annonce : en 2029, le réseau produira 90,8 GWh pour 115 abonnés. À terme, en 2032, ce sont 148 GWh qui seront livrés en chauffage et eau chaude en moyenne, soit l’équivalent des besoins de 18 400 logements dont 3 600 logements sociaux, une cinquantaine de copropriétés et plus d’une centaine de bâtiments publics.

Nos derniers articles

Louis Deroin quittera la, présidence de la CPME Nord Franche-Comté en février.

Louis Deroin va quitter la présidence de la CPME nord Franche-Comté

L’assemblée générale de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) Nord Franche-Comté aura lieu le 23 février. A l’ordre du jour : l’élection d’un nouveau président. Les vœux de ce lundi 12 janvier à la Chambre de commerce avaient donc un gout particulier pour le président sortant, Louis Deroin, qui s’apprête à passer la main après 17 années de présidence.
Célia, Sarah, Ilyes, Nizar, Lina et Kym avec leurs accompagnateurs : Lucas Vanitou et Sabrina Basbas.

« Bumi Bersama » : le documentaire de six jeunes belfortains partis en périple en Indonésie

Six jeunes entre 17 et 19 ans sont partis en octobre dernier dans un périple solidaire et culturel en Indonésie. En un an, ces Belfortains ont imaginé de A à Z ce voyage avec les associations indonésiennes. De ce périple est né le documentaire « Bumi Bersama » qui retrace leurs joies et leurs contretemps.
,
Perspective de la première centrale nucléaire de Pologne, à Choczewo, en Poméranie.

Arabelle Solutions équipe la 1re centrale nucléaire de Pologne

Arabelle Solutions va fournir trois turbines à vapeur pour la première centrale nucléaire de Pologne, qui sera installée à Choczewo, en Poméranie.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC