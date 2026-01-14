L’usine d’incinération du Sertrid va chauffer près de 20 000 logements

Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ? L’usine d’incinération de Bourogne, en fonction depuis 2002 et gérée par le Syndicat d’Études pour l’Élimination des Déchets (Sertrid), va produire de la chaleur pour le nouveau réseau de chauffage du Grand Belfort. Le 9 janvier, Damien Meslot, président du Grand Belfort Communauté d’Agglomération, et Sylvie Jéhanno, présidente-directrice générale de Dalkia, une filiale d’EDF, ont officialisé la construction du futur réseau de chaleur bas-carbone du Grand Belfort. Dalkia sera chargé de la création du réseau.

L’objectif : éviter l’émission de 30 000 tonnes de CO2 par an, équivalant à 15 000 véhicules retirés de la circulation. Pour cela, plusieurs moyens seront employés, dont la valorisation de la chaleur fatale produite par l’usine du Sertrid. « Le réseau exploitera l’énergie produite par l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) […] transformant ainsi les déchets du département en une source de chaleur vertueuse », explique le Grand Belfort dans un communiqué.

Suivant son rapport d’activité de 2023, le Sertrid a brûlé 84 413 tonnes de déchets ; des ordures ménagères, des encombrants, des déchets non dangereux des artisans et des déchets de stations. La chaleur produite par l’incinérateur, qui jusqu’alors était relâchée dans la nature et donc perdue, va être redistribuée.

Cette chaleur va être récupérée et transportée grâce à un réseau de 55 km de canalisations enterrées. « Pensé comme une réponse concrète aux enjeux climatiques et à l’instabilité des prix de l’énergie, ce réseau a pour objectif de mieux utiliser une énergie locale qui existe déjà, au lieu de dépendre du gaz », assure le Grand Belfort. Elle servira à chauffer plus de 240 bâtiments publics et privés dans onze communes, dont Belfort, Bourogne, Danjoutin, Bavilliers, Valdoie et Sevenans. Mais avant que le système ne soit opérationnel, il faut compter la mise en place d’installations pour la récupération de la chaleur et son stockage. Des études de faisabilité avaient déjà été menées sur le site en 2019 et 2023 (lire notre article). Le Grand Belfort avance des baisses de la facture d’énergie de l’ordre de 15 à 20%.