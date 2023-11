Le transfert de la partie nucléaire de GE à EDF attendu le 1er décembre

Le 10 février 2022, EDF et General Electric avaient confirmé « un accord d’exclusivité » pour discuter du rachat par l’énergéticien français de cette branche du conglomérat américain. Emmanuel Macron annonçait alors, depuis Belfort, la relance d’un vaste programme nucléaire français. Six nouvelles tranches étaient lancées, afin de faire face à la croissance des besoins électriques et de s’extraire des énergies fossiles. En novembre 2022, l’accord définitif était signé entre EDF et General Electric. La réalisation de l’acquisition était envisagée pour le second semestre 2023, après la levée des conditions suspensives habituelles et l’obtention des autorisations réglementaires requises. Ces conditions sont toutes levées. Des accords étaient aussi à obtenir auprès de l’Angleterre, liés à l’activité de Rugby, et auprès de l’énergéticien russe Rosatom (lire notre enquête), qui dispose d’une joint-venture avec l’entité Steam.

Cette transaction permettra à EDF “de maîtriser les technologies et les compétences relatives à l’ilot conventionnel des centrales nucléaires, essentielles pour la pérennité du parc nucléaire existant et les futurs projets”, faisait valoir le groupe en novembre 2022. Le montant du deal était valorisé à 1,2 milliard de dollars, en février 2022, plus de deux fois le montant d’acquisition de 2015, selon des documents consultés par Le Trois (lire notre enquête). Depuis, l’arrêt de projets, notamment avec Rosatom, a sans aucun doute rebattu les cartes.



Le conglomérat américain a entamé par ailleurs une scission de ses activités, entre l’énergie, l’aéronautique et la santé. Toutes les activités énergies sont regroupées dans la société GE Vernova, dont le décollage est attendue début 2024.

Sollicité, EDF n’a pas donné suite à notre demande.