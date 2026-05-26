Laure Viellard : « Les profils d’ingénieurs d’affaires sont terriblement demandés »

Effectivement. Le deuxième point qui m’attache énormément à cette école, c’est l’agilité avec laquelle nous travaillons, que ce soit sur les programmes pédagogiques ou les projets. Aujourd’hui, par exemple, nos entreprises se posent beaucoup de questions sur leur souveraineté, leurs approvisionnements, leur supply chain (chaîne logistique, NDLR). Nous avons donc décidé – et cela s’est passé en quelques mois – de monter un module de formation sur la souveraineté économique et industrielle (lire notre article). Nous avons réussi à réunir des entreprises qui sont venues assister à des conférences, des cours et des travaux pratiques, mais aussi à motiver nos étudiants. C’est formidable de décider rapidement de monter un programme et de le développer dans les mois qui suivent. Je pense que c’est moins facile dans d’autres écoles.