Laure Viellard : « Nous avons le diplôme universitaire en ligne de mire »

Tout à fait. Mais c’est une histoire de temps. À l’Esta, nous sommes agiles. Nous pouvons monter un module en trois mois et avoir des intervenants de qualité. Pour autant, dès que vous commencez à travailler avec l’université, il y a de nombreuses étapes à passer et c’est plus long. Nous avons le diplôme universitaire en ligne de mire. Nous ne pourrons pas le proposer au mois de septembre ; si nous avons un diplôme universitaire, ce sera en 2027. Mais je vois plus loin : pourquoi ne pas créer un master spécialisé, qui viendrait compléter un diplôme d’ingénieur ou un diplôme de management, dans le cadre d’une 6e année. Ça serait merveilleux.