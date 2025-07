Laure Viellard : « Il y a un réveil des chefs d’entreprise sur la souveraineté industrielle »

Xavier Greffoz – Tout à fait. Après, ce sont les défis et les enjeux de la souveraineté. Le troisième point, c’est la transformation et l’adaptation économique. Comment l’entreprise s’adapte à cette nécessité et comment elle s’organise pour déployer une stratégie ? Certains grands groupes sont déjà en ordre de marche, mais la souveraineté industrielle concerne tout le monde, même les TPE et les PME. Le quatrième point, c’est la mise en place opérationnelle de cette stratégie. L’idée, c’est d’apporter des outils et des retours d’expérience d’entreprises déjà entrées dans cette dynamique, pour renforcer leur capacité et surtout de sécuriser leur pérennité.