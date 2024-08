Ludovic Gilet veut insuffler la culture de l’intelligence économique aux dirigeants

L’intelligence économique, c’est aussi anticiper les risques qui mettraient en péril sa société. Il y a les menaces en cybersécurité, évoque, déjà, Ludovic Gilet. Mais souvent, les entreprises en prennent la mesure après avoir été attaqué, regrette-t-il. Il cite, par ailleurs, le risque réputationnel, l’attaque de ses produits via les normes ou encore les risques juridiques autour de sujets comme la corruption, le blanchiment ou le respect des règles de responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; c’est par le risque juridique que les Américains ont affaibli Alstom, en utilisant l’extraterritorialité du droit américain pour dénoncer des faits de corruptions en Asie de l’industriel français. Dans tous ces cas de figure, la maîtrise de l’information est essentielle.

La première des batailles, pour ce conseiller, c’est déjà « une prise de conscience de l’entreprise et une sensibilisation des salariés ». Ensuite, il faut définir une vraie stratégie de recherche de l’information à court, moyen et long terme, puis classer ces informations entre « utiles », « accessoires » et « vitales ». Ce travail, il faut aussi le faire à l’échelle de son entreprise pour identifier ses informations à risque et les protéger. Et dans l’entreprise, il invite surtout à sortir de la logique de « silos ». Il suggère de partager les informations et d’identifier les canaux : « Qui sait quoi ? Qui a besoin de quoi ? »

Le monde est « compliqué », convient-il. « Il faut penser la complexité et ne pas avoir peur » conseille-t-il. « Plus vous avez d’informations sur un environnement, plus vous êtes forts », termine Ludovic Gilet, souhaitant ne plus entendre le fameux refrain de dirigeants : « Je ne m’intéresse pas aux autres. » Le faire contribue pourtant à la pérennité de son entreprise.