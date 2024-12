Belfort : l’avion construit par des étudiants de l’Esta bientôt prêt à voler

L’histoire remonte au début de l’été 2021, à l’occasion d’une première rencontre avec le colonel Arnaud Bouilland, alors commandant de la BA 116. C’est Laure Viellard, directrice de l’école, qui raconte la suite. « Construire un avion, ce n’est pas compliqué », lance-t-il aux élèves, lors d’une visite de la base, en novembre 2021. L’école se saisit du défi. Et quelques mois plus tard, elle reçoit d’immenses caisses. C’est un avion en kit qui vient d’arriver. Il faut à présent le construire. « Une trentaine d’étudiants a donné vie à ce projet », indique Daniel Schlegel, enseignant-chercheur à l’Esta, qui a piloté l’aventure. On sent l’émotion dans sa voix. « C’est quelque chose d’unique de fabriquer un avion », ajoute-t-il, au moment de passer la main, conscient « du privilège » qu’il a eu. Près de 30 mois après avoir reçu les caisses, l’avion est assemblé.

Ce privilège, Chloé Giss l’a aussi ressenti. « Au début, je n’osais pas trop toucher », confie-t-elle. Saisie, sûrement, des conséquences que pourraient avoir une erreur. « On ne peut pas faire cela à la légère », prévient-elle. Puis, elle a pris de l’aisance avec les outils, les techniques, « comme le rivetage ou le perçage », détaille l’étudiante, qui s’oriente vers l’aérospatiale et l’aéronautique. Il est certain que ce projet lui a ouvert des portes. Il a aussi valorisé la formation de l’école. Et il a permis à Chloé d’obtenir le brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA) ; dans le cadre de ce projet, les étudiants étaient inscrits dans l’escadrille air jeunesse (EAJ) de la BA 116 de Luxeuil. « C’est un projet hyper enrichissant, poursuit-elle. Il n’y a que des bons souvenirs dans ce hangar ! »

L’atelier des étudiants a été installé dans un bâtiment de la caserne Friedrich, à Belfort, appartenant à la délégation militaire départementale. « Nous avons réussi à surmonter collectivement les obstacles », a salué le colonel Éric Larpin, délégué militaire départemental du Territoire de Belfort et commandant de la base de défense de Belfort. Puis, transmettant un message à l’adresse des étudiants, les invitant à une double vie en parallèle de leur future carrière professionnelle : « N’oubliez pas que les armées, notamment l’armée de l’air, recrutent des réservistes. » Une invitation qui sera, sans aucun doute, saisie au vol.