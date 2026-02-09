PUB

La Région flèche 15 millions en soutien aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

La société Panopack, à Bart, fabrique notamment des caisses en bois pour l'industrie.
La société Panopack, à Bart, va bénéficier d'une aide de la Région, dans le cadre du soutien aux entreprises sous-traitantes de l'automobile. | ©Le Trois – P.-Y.R. – archives

La commission permanente de la Région Bourgogne–Franche-Comté a engagé le vendredi 6 février 153,3 millions d’euros de financements, dont 15 millions pour le développement économique. La plus grosse somme, 54 millions d’euros, est destinée aux lycées.

La plus grosse enveloppe vers les lycées

Les élus du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont approuvé l’engagement de 153,3 millions d’euros de financement régionaux, lors de la commission permanente du vendredi 6 février 2026. La plus importante enveloppe budgétaire est affectée aux lycées : plus de 54,5 millions d’euros. 

Le programme « GREAL » (grosses réparations, entretien et adaptation des locaux) représente à lui seul 32,3 millions d’euros. Parmi les opérations les plus importantes de ce programme mentionnées par le dossier de presse de la Région figure le lycée Condorcet de Belfort, avec 560 000 euros prévus pour la mise en sécurité incendie d’un bâtiment de l’internat. 1,23 millions d’euros sont également programmés pour des travaux de sécurisation dans des lycées de Bourgogne-Franche-Comté (Cluny, Dijon, Vesoul, par exemple).

15,7 millions d’aides aux entreprises

15, 7 millions d’euros sont également fléchés vers le développement économique, dont 1,38 millions d’euros d’avances remboursables pour 14 entreprises régionales. Parmi elles, MB Concept à Beaucourt (Territoire de Belfort), avec 130 000 euros ou GVT (tôlerie fine) à Gy, en Haute-Saône (53 000 euros). Sept autres entreprises recevront des subventions d’un montant total de 132 925 euros, dans le cadre du dispositif « Décarbonation des industries, investissement et conseil ».

La région flèche également un peu plus de 400 000 euros en soutien aux entreprises sous-traitantes de la filière automobile. Quatre entreprises doivent en bénéficier, dont Panopack à Bart (Doubs) avec 93 825 euros. Pour les TPE (très petites entreprises), une enveloppe d’un peu plus de 1 million d’euros est prévue pour des avances remboursables. Cela concerne 41 projets qui doivent permettre de créer ou maintenir au total 118 emplois. Parmi les bénéficiaires, l’EURL Maison Wirz (boulangerie), à Vézelois, dans le Territoire de Belfort, avec 15 000 euros.

5 millions dans un fonds de capital investissement

La commission permanente a également avalisé l’engagement de la Région dans un fonds de capital investissement destiné à soutenir quinze PME (petites et moyennes entreprises) « dans leur projet de rebond, de développement stratégique ou de transmission complexe ». Le fonds prévoit un capital de 25 millions d’euros ; la Région souscrirait 5 millions d’euros.

Enfin, dans le nord Franche-Comté, la commune de Giromagny (Territoire de Belfort) se voit attribuer 546 000 euros pour la réhabilitation de la « friche Spar », qui est en cours de démolition pour créer une halle multifonctions, ainsi que 98 530 euros pour la création de l’espace muséal et point touristique à « la Mazarine », à côté de la Maison Mazarin (lire notre article).

Nos derniers articles

,
Quentin Macullo, du Rassemblement national du Territoire de Belfort.

Belfort : le Rassemblement national débranche sa tête de liste aux municipales

Le Rassemblement national a décidé de changer de tête de liste aux élections municipales de Belfort. Quentin Macullo, dont un tweet raciste de 2022 avait été exhumé, ne sera même pas sur la liste.
Le cinéma de Montbéliard s'installe dans le complexe des Bains-Douches, à partir des 21 et 22 février.

Montbéliard : le cinéma des Bains-Douches ouvre le 21 février

Après la fermeture administrative du cinéma Le Colisée, la mairie de Montbéliard a poussé le projet associatif d’un cinéma installé aux Bains Douches – La Scène. Le cinéma sera ouvert à partir du week-end du 21 et 22 février.
Isabelle Apro, candidate aux élections municipales à Héricourt.

Municipales : Isabelle Apro, candidate pour Lutte Ouvrière à Héricourt

Lutte Ouvrière annonce présenter une liste aux élections municipales, à Héricourt, conduite par Isabelle Apro, pour « dire qu’il y en a assez de travailler de plus en plus dur pour des salaires trop faibles ».

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC