La Région flèche 15 millions en soutien aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

La plus grosse enveloppe vers les lycées
Les élus du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont approuvé l’engagement de 153,3 millions d’euros de financement régionaux, lors de la commission permanente du vendredi 6 février 2026. La plus importante enveloppe budgétaire est affectée aux lycées : plus de 54,5 millions d’euros.
Le programme « GREAL » (grosses réparations, entretien et adaptation des locaux) représente à lui seul 32,3 millions d’euros. Parmi les opérations les plus importantes de ce programme mentionnées par le dossier de presse de la Région figure le lycée Condorcet de Belfort, avec 560 000 euros prévus pour la mise en sécurité incendie d’un bâtiment de l’internat. 1,23 millions d’euros sont également programmés pour des travaux de sécurisation dans des lycées de Bourgogne-Franche-Comté (Cluny, Dijon, Vesoul, par exemple).
15,7 millions d’aides aux entreprises
15, 7 millions d’euros sont également fléchés vers le développement économique, dont 1,38 millions d’euros d’avances remboursables pour 14 entreprises régionales. Parmi elles, MB Concept à Beaucourt (Territoire de Belfort), avec 130 000 euros ou GVT (tôlerie fine) à Gy, en Haute-Saône (53 000 euros). Sept autres entreprises recevront des subventions d’un montant total de 132 925 euros, dans le cadre du dispositif « Décarbonation des industries, investissement et conseil ».
La région flèche également un peu plus de 400 000 euros en soutien aux entreprises sous-traitantes de la filière automobile. Quatre entreprises doivent en bénéficier, dont Panopack à Bart (Doubs) avec 93 825 euros. Pour les TPE (très petites entreprises), une enveloppe d’un peu plus de 1 million d’euros est prévue pour des avances remboursables. Cela concerne 41 projets qui doivent permettre de créer ou maintenir au total 118 emplois. Parmi les bénéficiaires, l’EURL Maison Wirz (boulangerie), à Vézelois, dans le Territoire de Belfort, avec 15 000 euros.
5 millions dans un fonds de capital investissement
La commission permanente a également avalisé l’engagement de la Région dans un fonds de capital investissement destiné à soutenir quinze PME (petites et moyennes entreprises) « dans leur projet de rebond, de développement stratégique ou de transmission complexe ». Le fonds prévoit un capital de 25 millions d’euros ; la Région souscrirait 5 millions d’euros.
Enfin, dans le nord Franche-Comté, la commune de Giromagny (Territoire de Belfort) se voit attribuer 546 000 euros pour la réhabilitation de la « friche Spar », qui est en cours de démolition pour créer une halle multifonctions, ainsi que 98 530 euros pour la création de l’espace muséal et point touristique à « la Mazarine », à côté de la Maison Mazarin (lire notre article).