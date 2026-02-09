La Région flèche 15 millions en soutien aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

Les élus du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté ont approuvé l’engagement de 153,3 millions d’euros de financement régionaux, lors de la commission permanente du vendredi 6 février 2026. La plus importante enveloppe budgétaire est affectée aux lycées : plus de 54,5 millions d’euros.

Le programme « GREAL » (grosses réparations, entretien et adaptation des locaux) représente à lui seul 32,3 millions d’euros. Parmi les opérations les plus importantes de ce programme mentionnées par le dossier de presse de la Région figure le lycée Condorcet de Belfort, avec 560 000 euros prévus pour la mise en sécurité incendie d’un bâtiment de l’internat. 1,23 millions d’euros sont également programmés pour des travaux de sécurisation dans des lycées de Bourgogne-Franche-Comté (Cluny, Dijon, Vesoul, par exemple).