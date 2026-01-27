Beaucourt : quand l’entreprenariat industriel se décline au féminin

« C’est vrai que le milieu des chefs d’entreprise est un milieu d’hommes. La plupart du temps, je rencontre de la bienveillance. Mais quand je dis que je suis dans l’usinage, c’est moins évident », décrit Lydie Balligand. La surprise ou le scepticisme, effleure alors. Mais ce n’est pas forcément un problème pour la jeune cheffe d’entreprise : « Je fais des sports de mec [ du triathlon- NDLR] et j’ai assez l’esprit de compétition », apporte-t-elle comme explication en souriant.

Il faut dire aussi qu’elle a fait l’essentiel de sa carrière professionnelle dans l’industrie. Titulaire d’un bac + 2 de technicienne qualité, elle a d’abord travaillé chez Faurecia, où elle est restée une quinzaine d’années. Elle suit alors en cours du soir une formation d’ingénieure et fait son stage de validation dans le lean manufacturing. Le sous-traitant automobile reconnait son diplôme en lui confiant ensuite un poste de responsable de production. Après son départ de Faurecia, elle devient responsable qualité et production chez Reydel à Rougegoutte , où elle reste cinq ans. Elle retourne ensuite chez Faurecia, sur le site de Beaulieu, comme responsable du lean manufacturing de plusieurs sites en France et à l’étranger. Sa passion du triathlon et de la compétition l’amène à préparer en cours du soir un BTS de diététicienne, profession qu’elle a exercée pendant quelques années, le vendredi et le samedi. Elle a également été responsable de l’usine de Sicta à Auxelles-Bas et a été responsable du développement du site de Plastival à Clerval.