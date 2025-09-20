Giromagny rénove l’annexe de la Maison Mazarin

La "Mazarine", annexe de ma Maison Mazatrin à Gitromagny, est en travaux, avec construction d'un bâtiment annexe destiné à l'accueil de touristes.
La "Mazarine", annexe de ma Maison Mazatrin à Gitromagny, est en travaux, avec construction d'un bâtiment annexe destiné à l'accueil de touristes. | © Le Trois P.-Y.R.

La commune sous-vosgienne a acheté la Maison Mazarin en 2021. En attendant de la rénover, elle a lancé des travaux de valorisation de son annexe, baptisée « La Mazarine ». Elle abritera un espace d’accueil pour les touristes et une partie des collections de l’ancien musée de la mine.

Camions et engins de chantier d’activent depuis plusieurs semaines autour de la Maison Mazarin, devenue propriété de la commune début 2021. Cependant, les travaux ne portent pas sur la maison elle-même, mais sur son annexe, surnommé « Mazarine » et sur la partie du parc qui les sépare. Cette annexe est destinée à recevoir une partie des collections de l’ancien musée de la mine, stockées en caisse depuis la destruction du bâtiment qui l’abritait lors de la construction du nouveau centre socio-culturel.
Une extension est en cours de construction, destinée à devenir un lieu d’accueil touristique, point de ralliement pour les circuits de visites touristiques ou les boucles de randonnées. Son architecte, Guillaume Perros (Architecture Spirit à Belfort), l’a voulu à la fois transparent et reflétant la végétation alentours, afin qu’il se fasse pratiquement oublier dans son environnement naturel. Parallèlement, la partie du vaste parc qui sépare l’annexe et la Maison Mazarin est en cours d’aménagement : il constituera un cheminement piétonnier accessible à tous, ponctué par des sculptures d’Agnès Descamps. La rénovation de la Mazarine représente un budget de 400 000 €. Une nouvelle passerelle au-dessus de la Savoureuse est également en cours de construction derrière la Maison Mazarin.
La surface totale de la propriété est de 1 ha. Un des objectifs de la commune a été de l’ouvrir, à tous les sens du terme : ouverture au regard, en supprimant le mur qui l’entoure et ouverture au public.

En recherche de financements pour la Maison Mazarin

Pour la rénovation de la Maison Mazarin, une étude conduite en 2020 a abouti à une estimation de 1 à 1,5 million d’euros. La dernière rénovation remonte à 1910. A ce stade, la commune ne l’a pas encore engagée en raison de l’urgence à restaurer le clocher de l’église qui présentait des fissures importantes. Pour ce chantier, elle bénéficie d’une aide de la Fondation du patrimoine (l’église de Giromagny a été retenue parmi 100 édifices religieux) et elle a lancé un appel aux dons sur le site de la Fondation.
La question de la vocation de la Maison Mazarin après son rachat s’est également posée. Une nouvelle étude en 2021 a proposé d’en faire un espace de coworking et lieu de colloques. « On a eu du mal à adhérer à cette vision », explique le maire de Giromagny, Christian Coddet : le projet imposait de trop grandes modifications du bâtiment et l’adjonction d’un appendice. Le choix a donc été fait de lui conserver le plus possible son état d’origine. Elle est utilisée actuellement comme maison d’hôte pouvant accueillir au maximum 15 personnes dans les chambres à l’étage. Les salons peuvent également être loués pour des réceptions, avec une possible privatisation du parc.
Mais la situation pourrait évoluer dans les années à venir : la commune recherche les moyens d’une remise en état, qui porterait en priorité sur la toiture, la façade en tallevanes, l’électricité : un travail de fonds est en cours, là aussi avec la Fondation du patrimoine. Le maire espère aussi un nouveau « plan avenir montagne », qui ouvrirait la possibilité d’une autre source de financement.

La Maison Mazarin fait partie des sites ouverts au public dans le cadre des Journées du patrimoine, ainsi que l’église de Giromagny et le fort Dorsner. Le programme dans le nord Franche-Comté est à retrouver ici.

Une simulation de l'extension de la Mazarine à Giromagny.
Une simulation de l'extension de la Mazarine à Giromagny. | © Guillaume Perros Architecte - Architecture Spirit
Une simulation de l'extension de la Mazarine à Giromagny, en vue de haut.
Une simulation de l'extension de la Mazarine à Giromagny, en vue de haut. | © Guillaume Perros Architecte - Architecture Spirit
La Maison Mazarin à Giromagny.
La Maison Mazarin à Giromagny. | © Le Trois P.-Y.R.
Les travaux de rénovation de l'annexe sont en cours.
Les travaux de rénovation de l'annexe sont en cours. | © Le Trois P.-Y.R.
Une nouvelle passerelle est en cours de construction derrière la Maison Mazarin de Giromagny.
Une nouvelle passerelle est en cours de construction derrière la Maison Mazarin de Giromagny. | © Le Trois P.-Y.R.
Visite de chantier de l'annexe de la Maison Mazarin.
Visite de chantier de l'annexe de la Maison Mazarin. | © Le Trois P.-Y.R.

Les galeries historiques de l'hôtel de ville de Delle ont été rénovées.

45 % des monuments historiques en France appartiennent à des collectivités territoriales et la moitié de ces derniers à des communes de moins de 2000 habitants. Une enquête de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté pointe le casse-tête que cela peut représenter pour les collectivités d'assurer leur entretien et leur valorisation.
Un arbitre de touche, au stade Bonal, à Sochaux.

Le FC Sochaux-Montbéliard s'incline 1 à 0 contre le Football Club Villefranche Beaujolais. Le but des Bourguignons sera commenté ; une faute sur le gardien Alexandre Pierre ne semble pas faire de doute.
Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin.

Le FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné à Villefranche, ce vendredi 19 septembre, pour le compte de la 7e journée de championnat de National. Après sept journées, les Jaune et Bleu sont 3e ; ils abandonnent leur place de leader.

