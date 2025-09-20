Giromagny rénove l’annexe de la Maison Mazarin

Pour la rénovation de la Maison Mazarin, une étude conduite en 2020 a abouti à une estimation de 1 à 1,5 million d’euros. La dernière rénovation remonte à 1910. A ce stade, la commune ne l’a pas encore engagée en raison de l’urgence à restaurer le clocher de l’église qui présentait des fissures importantes. Pour ce chantier, elle bénéficie d’une aide de la Fondation du patrimoine (l’église de Giromagny a été retenue parmi 100 édifices religieux) et elle a lancé un appel aux dons sur le site de la Fondation.

La question de la vocation de la Maison Mazarin après son rachat s’est également posée. Une nouvelle étude en 2021 a proposé d’en faire un espace de coworking et lieu de colloques. « On a eu du mal à adhérer à cette vision », explique le maire de Giromagny, Christian Coddet : le projet imposait de trop grandes modifications du bâtiment et l’adjonction d’un appendice. Le choix a donc été fait de lui conserver le plus possible son état d’origine. Elle est utilisée actuellement comme maison d’hôte pouvant accueillir au maximum 15 personnes dans les chambres à l’étage. Les salons peuvent également être loués pour des réceptions, avec une possible privatisation du parc.

Mais la situation pourrait évoluer dans les années à venir : la commune recherche les moyens d’une remise en état, qui porterait en priorité sur la toiture, la façade en tallevanes, l’électricité : un travail de fonds est en cours, là aussi avec la Fondation du patrimoine. Le maire espère aussi un nouveau « plan avenir montagne », qui ouvrirait la possibilité d’une autre source de financement.

La Maison Mazarin fait partie des sites ouverts au public dans le cadre des Journées du patrimoine, ainsi que l’église de Giromagny et le fort Dorsner. Le programme dans le nord Franche-Comté est à retrouver ici.