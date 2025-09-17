Que faire lors des Journées du patrimoine à Belfort, Montbéliard ou Ronchamp ?

Découvrez le fort de l’Otan à la lumière d’une lampe à pétrole, explorez le fort Hatry, faites une partie de pétanque juste devant, redécouvrez le temple Saint-Martin après travaux à Montbéliard ou écoutez un concert sur le parvis de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp. Toutes ces visites et activités sont gratuites lors des Journées européennes du patrimoine, qui se tiendront les 20 et 21 septembre sur le thème du patrimoine architectural.

Pour planifier votre parcours, appuyez sur un point d’intérêt sur la carte ou sur la fenêtre dans le bandeau noir (liste non exhaustive) pour connaître les horaires, les activités proposées et les modalités de réservation. Attention, plusieurs ateliers nécessitent une réservation préalable. Retrouvez le programme complet des Journées européennes du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté sur le site officiel.