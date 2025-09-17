Que faire lors des Journées du patrimoine à Belfort, Montbéliard ou Ronchamp ?

Le temple Saint-Martin de Montbéliard a été retenu pour recevoir le soutien de la mission Stéphane Bern 2020, en faveur du patrimoine en péril
Le temple Saint-Martin pourra être revisité, il est en cours de rénovation. | ©CC BY-SA 4.0
Décryptage

Les Journées européennes du patrimoine vont se tenir les 20 et 21 septembre 2025. Découvrez, sur cette carte interactive, les différents rendez-vous proposés dans le nord Franche-Comté.

Découvrez le fort de l’Otan à la lumière d’une lampe à pétrole, explorez le fort Hatry, faites une partie de pétanque juste devant, redécouvrez le temple Saint-Martin après travaux à Montbéliard ou écoutez un concert sur le parvis de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp. Toutes ces visites et activités sont gratuites lors des Journées européennes du patrimoine, qui se tiendront les 20 et 21 septembre sur le thème du patrimoine architectural.

Pour planifier votre parcours, appuyez sur un point d’intérêt sur la carte ou sur la fenêtre dans le bandeau noir (liste non exhaustive) pour connaître les horaires, les activités proposées et les modalités de réservation. Attention, plusieurs ateliers nécessitent une réservation préalable. Retrouvez le programme complet des Journées européennes du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté sur le site officiel.

Un pass mobilité à 6 euros en Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Région Bourgogne-Franche-Comté met en place un pass spécial à 6 euros pour voyager en illimité pendant une journée sur les réseaux de transport partenaires.

Le dispositif permet de rejoindre les sites ouverts au public en train Mobigo, cars régionaux, bus urbains et trams de Besançon et Dijon, ainsi que dans plusieurs agglomérations (Autun, Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saône, Dole, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens, Vesoul…).

Gratuit pour les enfants de 4 à 11 ans accompagnés d’un adulte payant, le pass est disponible en gare, sur les distributeurs régionaux et le site TER Bourgogne-Franche-Comté.

