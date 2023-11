La réalité virtuelle pour rendre l’industrie plus attractive

« On ne joue pas, on travaille », sourit Ludovic Party, directeur général de PerfoEst, qui vise à accompagner les industriels de l’automobile. La structure est intégrée au Pôle véhicule du futur, pôle de compétitivité tourné qui anime un réseau d’entreprises et de recherches dans le domaine des véhicules et des mobilités du futur. Ludovic Party a enfilé un casque de réalité virtuelle. Il participe à un atelier sur les risques. L’application propose de répondre à un questionnaire, de choisir ses équipements de protection individuelle ou encore de repérer, dans un atelier, les risques.

Dans les allées du Salon BE 5.0 de Mulhouse (lire par ailleurs), dont les portes se sont refermées ce mercredi 29 novembre, il présente 4h Box, une application qu’il a développée avec l’appui de Shine Research et de Davi, the humanizer. 4h box a été conçu pour être glissé dans un coffre de voiture et mis en route rapidement. En moins de 20 minutes. Avec ses quatre casques de réalité virtuelle, il peut être utilisé en même temps par quatre binômes. « On s’aperçoit, apprécie-t-il, que quand on met le casque de réalité virtuelle aux jeunes, ils n’ont plus d’a priori. » La démarche immersive les implique et brise la glace. « Une fois qu’ils ont goûté à ça, ils sont deux fois plus motivés pour faire les choses en vrai. » La réalité virtuelle est une simple « porte d’entrée », estime cet ancien de PSA, qui a passé 32 ans chez le constructeur automobile, tant dans des missions de développement des véhicules, que la méthode, la logistique ou encore la direction de site. Ludovic Party en est convaincu : pour transmettre, il faut que les apprenants découvrent « malgré eux ». Au détour d’un questionnaire de l’application, d’une déambulation dans l’atelier, d’un jeu sur les risques…