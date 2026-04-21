La fondation EDF consacre 250 000 euros aux associations de Bourgogne-Franche-Comté

EDF célèbre en 2026 ses 80 ans. Et met le paquet sur sa visibilité et son soutien. La fondation EDF ouvre une enveloppe de 250 000 euros ; en 2024, l’enveloppe était de 100 000 euros.

« Ce dispositif pluriannuel vise à soutenir des associations et organismes à but non lucratif favorisant l’insertion et la cohésion sociale par l’éducation et la formation et l’action éco-citoyenne », explique la fondation EDF dans un communiqué de presse. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 juin.

Ce soutien vis à soutenir financièrement des structures implantées en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec les axes de la fondation EDF : éducation et la formation comme leviers d’insertion et d’action. Ces projets doivent répondre « aux défis éducatifs, sociaux et environnementaux auxquels font face les territoires de Bourgogne-Franche-Comté ». Les projets portés sur 2 ou 3 ans sont encouragés.

Quelques priorités régionales ont été identifiées par la fondation EDF :