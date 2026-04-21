PUB

La fondation EDF consacre 250 000 euros aux associations de Bourgogne-Franche-Comté

L'espace Fondation EDF, dans le 7e arrondissement, à Paris. | ©CC BY 2.0 – Fred Romero
L'espace Fondation EDF, dans le 7e arrondissement, à Paris. | ©CC BY 2.0 – Fred Romero
En bref

La fondation EDF consacre cette année 250 000 euros à des projets d’éducation, de formation et d’éco-citoyenneté. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 juin.

EDF célèbre en 2026 ses 80 ans. Et met le paquet sur sa visibilité et son soutien. La fondation EDF ouvre une enveloppe de 250 000 euros ; en 2024, l’enveloppe était de 100 000 euros.

« Ce dispositif pluriannuel vise à soutenir des associations et organismes à but non lucratif favorisant l’insertion et la cohésion sociale par l’éducation et la formation et l’action éco-citoyenne », explique la fondation EDF dans un communiqué de presse. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 juin.

Ce soutien vis à soutenir financièrement des structures implantées en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec les axes de la fondation EDF : éducation et la formation comme leviers d’insertion et d’action. Ces projets doivent répondre « aux défis éducatifs, sociaux et environnementaux auxquels font face les territoires de Bourgogne-Franche-Comté ». Les projets portés sur 2 ou 3 ans sont encouragés.

Quelques priorités régionales ont été identifiées par la fondation EDF :

  • « Valoriser les métiers manuels de l’industrie dans le bassin d’emploi régional (soudeurs, chaudronniers, électriciens, mécaniciens…), en portant une attention particulière à la mixité sociale et de genre des apprenants;
  • Lutter contre l’isolement et l’exclusion ciblant particulièrement les jeunes en milieu rural et périurbain, géographiquement éloignés des offres et dispositifs accessibles dans les zones de plus forte densité urbaine ;
  • Accompagner les jeunes face aux transitions – notamment ceux confrontés aux mutations des filières – industrielles, agricoles ou énergétiques – par des projets croisant éducation, formation, découverte des métiers et engagement citoyen ;
  • Favoriser l’acquisition des repères citoyens, à travers des démarches éducatives innovantes, ancrées localement et construites en partenariat avec les acteurs associatifs et publics des territoires. »

Calendrier de l’appel à projet d’EDF en Bourgogne-Franche-Comté

  • 1er avril au 30 juin 2026 : dépôt des candidatures sur la plateforme Optimy accessible depuis le site internet de la Fondation http://fondation.edf.com
  • Juin – 20 août 2026 : vérification de l’éligibilité des projets au fil de l’eau
  • 2 septembre 2026 : délibération du jury régional composé de salariés du groupe EDF et de représentants de la société civile de Bourgogne-Franche-Comté
  • 11 septembre 2026 : validation des projets par le comité territorial des dirigeants de Bourgogne-Franche-Comté
  • 18 septembre 2026 : validation finale des lauréats par la Fondation (sous réserve de l’approbation de la procédure d’Ethique et Conformité de la Fondation)
  • À partir du 5 octobre 2026 : annonce des lauréats, conventions de mécénat et premier déblocage de fonds

Nos derniers articles

Dix nouveaux fauteuils de cabinet dentaire vont ouvrir en septembre 2026 à l'hôpital nord Franche-Comté.

Nord Franche-Comté : comment l’offre de soins dentaires va être boostée

L’hôpital nord Franche-Comté inaugure dix nouveaux cabinets dentaires en son sein. Et à partir de septembre des étudiants en dernière année de formation de chirurgien-dentiste vont renforcer l’équipe de praticiens. Equiper, former, fidéliser : c’est peut-être une formule magique pour pallier le manque général de praticiens qui est en train de se mettre en place à l’hôpital nord Franche-Comté. En tous cas, une formule qui semble très vertueuse.
Pierre Aimée Girardot, maire de Longevelle-sur-Doubs.

Pierre-Aimée Girardot : « Je n’ai pas d’alliance avec quiconque »

Vendredi 24 avril, la nouvelle ou le nouveau président du Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) sera élu par les 113 élus. À moins d’une semaine du scrutin, Pierre-Aimée Girardot s’annonce candidat.
Un agent de la DGFIP travaillant sur un ordinateur.

Les Finances Publiques du Territoire de Belfort chassent les fraudes

En 2025, la direction départementale des finances publiques du Territoire de Belfort a encaissé 3,12 millions d’euros. Pour éviter ces fraudes, les services mettent en place des actions tout au long du processus déclaratif.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

91 Appartements6 Immeubles57 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC