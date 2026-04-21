La fondation EDF consacre 250 000 euros aux associations de Bourgogne-Franche-Comté

EDF célèbre en 2026 ses 80 ans. Et met le paquet sur sa visibilité et son soutien. La fondation EDF ouvre une enveloppe de 250 000 euros ; en 2024, l’enveloppe était de 100 000 euros.
« Ce dispositif pluriannuel vise à soutenir des associations et organismes à but non lucratif favorisant l’insertion et la cohésion sociale par l’éducation et la formation et l’action éco-citoyenne », explique la fondation EDF dans un communiqué de presse. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 juin.
Ce soutien vis à soutenir financièrement des structures implantées en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec les axes de la fondation EDF : éducation et la formation comme leviers d’insertion et d’action. Ces projets doivent répondre « aux défis éducatifs, sociaux et environnementaux auxquels font face les territoires de Bourgogne-Franche-Comté ». Les projets portés sur 2 ou 3 ans sont encouragés.
Quelques priorités régionales ont été identifiées par la fondation EDF :
- « Valoriser les métiers manuels de l’industrie dans le bassin d’emploi régional (soudeurs, chaudronniers, électriciens, mécaniciens…), en portant une attention particulière à la mixité sociale et de genre des apprenants;
- Lutter contre l’isolement et l’exclusion ciblant particulièrement les jeunes en milieu rural et périurbain, géographiquement éloignés des offres et dispositifs accessibles dans les zones de plus forte densité urbaine ;
- Accompagner les jeunes face aux transitions – notamment ceux confrontés aux mutations des filières – industrielles, agricoles ou énergétiques – par des projets croisant éducation, formation, découverte des métiers et engagement citoyen ;
- Favoriser l’acquisition des repères citoyens, à travers des démarches éducatives innovantes, ancrées localement et construites en partenariat avec les acteurs associatifs et publics des territoires. »
Calendrier de l’appel à projet d’EDF en Bourgogne-Franche-Comté
- 1er avril au 30 juin 2026 : dépôt des candidatures sur la plateforme Optimy accessible depuis le site internet de la Fondation http://fondation.edf.com
- Juin – 20 août 2026 : vérification de l’éligibilité des projets au fil de l’eau
- 2 septembre 2026 : délibération du jury régional composé de salariés du groupe EDF et de représentants de la société civile de Bourgogne-Franche-Comté
- 11 septembre 2026 : validation des projets par le comité territorial des dirigeants de Bourgogne-Franche-Comté
- 18 septembre 2026 : validation finale des lauréats par la Fondation (sous réserve de l’approbation de la procédure d’Ethique et Conformité de la Fondation)
- À partir du 5 octobre 2026 : annonce des lauréats, conventions de mécénat et premier déblocage de fonds