En Bourgogne-Franche-Comté, la fondation EDF engage 100 000 euros pour les associations

Depuis 2020, la fondation EDF a financé 61 projets associatifs, à hauteur de 330 000 euros. En 2024, elle engage une enveloppe de 100 000 euros, avait dévoilé Robert Poggi, directeur de l’action régionale Bourgogne-Franche-Comté du groupe EDF, à l’occasion d’une conférence de presse. Ces projets associatifs concernent l’éducation, la formation et l’action éco-citoyenne ; tous ces sujets sont des leviers « d’insertion et d’action », indique l’énergéticien. Les projets peuvent se dérouler en 2024 ou sur 2024 et 2025. Et le projet doit se déployer dans la région.

L’appel à projets est ouvert depuis le 2 avril. Les dépôts de candidature sont à faire avant le 31 juillet, à minuit. « Pour concourir, les associations doivent déposer un dossier sur le site internet de la Fondation groupe EDF au titre du territoire de Bourgogne-Franche-Comté (https://fondation.edf.com/) », détaille le groupe.

Pour être éligible, l’association ou l’organisme doit :

Avoir son siège social ou une antenne en Bourgogne-Franche-Comté (adresse postale),

Avoir été créé avant le 1er janvier 2022,

Disposer de ressources annuelles supérieures à 100 000 €,

Être éligible au mécénat,

Ne pas avoir de caractère confessionnel ou politique.

Pour être éligible, le projet doit :

S’inscrire dans le domaine soutenu par la Fondation : l’éducation, la formation et l’action écocitoyenne dans les territoires,

Porter une action collective,

Avoir un impact évaluable,

Ne doit pas avoir de caractère religieux, confessionnel ou politique

Être engagé en 2024 et ce avant le 1er novembre 2024