La Bourgogne-Franche-Comté approuve une feuille de route pour la filière nucléaire

Le conseil régional va également promouvoir l’orientation vers les métiers de l’industrie dans les lycées. Elle « développe une offre de formation dans la filière nucléaire dans les lycées Léon-Blum au Creusot et Eugène-Guillaume à Montbard”. « Ce dernier a ouvert depuis la rentrée 2023-2024 une coloration « Métiers du nucléaire » pour les deux bac professionnels « Maintenance des Systèmes de Production Connectés » et « Technicien en chaudronnerie industrielle » en lien avec le Campus des métiers et des qualifications d’Excellence (CMQE) “Industrie technologique innovante et performante (ITIP) et l’Université des Métiers du Nucléaire », ajoute-t-elle.