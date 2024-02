Le nucléaire emploie 23 000 personnes en Bourgogne-Franche-Comté

C’est un élément étonnant au regard de l’importance de la filière nucléaire dans la région. La Bourgogne-Franche-Comté n’accueille pas de centrales nucléaires. La plus proche n’est pas loin non plus. Elle est à Belleville-sur-Loire, dans le Cher, à proximité immédiate de l’Yonne, de la Nièvre et du Loiret, en bord de Loire. La filière régionale se structure autour de trois principaux segments (infographie ci-dessous) : la fabrication de composants et d’équipements pour les installations nucléaires de base ; l’exploitation et la maintenance des équipements et des bâtiments ; et l’étude, conception et analyse. Ils représentent 95 % de l’emploi et 87 % des établissements. Cinq des dix plus grands industriels de la région travaille pour le nucléaire, notamment Framatome à Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel et General Electric, à Belfort, dont l’activité nucléaire est en cours d’acquisition par l’énergéticien EDF (nos articles).