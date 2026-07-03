Jérôme Durain : « Notre feuille de route défense propose un guichet unique »

L’agence de développement économique du Nord Franche-Comté et l’agence économique régionale ont organisé la journée dédiée aux marchés de la défense, au 1er régiment d’artillerie de Bourogne, ce jeudi 2 juillet. Une 3e édition. « Cette journée vise à mettre en relation directe les entreprises de la région avec les grands donneurs d’ordre et acheteurs du secteur de la défense », indiquent les organisateurs. Plus de 300 rendez-vous B2B ont été programmés au cours de cette journée, pour que les entreprises régionales sondent les besoins des grands donneurs d’ordre. « On facilite le travail en rassemblant les industriels d’un territoire », explique Cédric Perrin, sénateur, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, véritable moteur de cette journée. « La robotique et l’intelligence artificielle redistribuent la puissance dans le monde, remarque Cédric Perrin. Il faut prendre le bon wagon. » Le territoire doit ainsi se mobiliser pour participer à ce mouvement et valoriser ses acteurs, qui pourraient soutenir la base industrielle et technologique de défense. Près d’un demi-millier de participants ont pris part à cette journée.