Hydrogène : avec le groupe IDEC, H2SYS change de dimension

Le groupe IDEC apporte surtout un accompagnement dans les phases d’industrialisation… dans laquelle s’inscrit justement H2SYS. Il espère disposer de son usine (lire notre article) en 2025, pour être prêt à produire massivement lorsque le marché sera là.

Sur l’usine, H2SYS est lauréat France 2030 programme « première usine », qui permettra aussi d’avoir un accès privilégier aux services de l’État pour l’administration des dossiers. Des terrains ont déjà été identifiés par les collectivités belfortaines a annoncé Damien Meslot, président Les Républicains (LR) du Grand Belfort. Ce dernier a aussi confirmé l’achat de groupes de secours à H2SYS pour les centres de traitement des eaux, à la suite des évènements de l’automne dernier où l’alimentation a été coupée et 40 000 Belfortains menacés de ne plus avoir d’eau.

H2SYS propose des groupes électrogènes à hydrogène pour des usages temporaires ou de secours, mais aussi des prolongateurs d’autonomie pour les véhicules électriques. L’entreprise propose également des produits « pédagogiques » pour les écoles et les entreprises, afin de former aux nouvelles compétences hydrogène. La crainte du délestage l’hiver dernier a peut-être ouvert de nouveaux marchés. Les demandes ont été très nombreuses d’avoir un groupe électrogène pour s’effacer du réseau. Constituer un parc de groupes électrogènes et les mettre ensuite à disposition de clients pendant une période donnée, donc leur vendre du kwH, est une autre possibilité pour l’entreprise ; elle implique par contre d’investir dans un parc d’actifs. « C’est un travail de longue haleine que de développer cette offre hydrogène », confie Sébastien Faivre. Et l’innovation n’est pas toujours dans le produit.

Dans cette dynamique vers l’industrialisation, l’entreprise a besoin de renforcer la partie commerciale, la production, mais aussi la méthode, tout comme le service après-vente et le support client avec l’aide de mise en service. Au printemps, la souscription lancée par H2SYS (lire notre article) a permis de mobiliser 900 souscripteurs et de collecter près de 750 000 euros indique également Sébastien Faivre. Aujourd’hui, l’entreprise compte une trentaine de salariés.