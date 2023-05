H2SYS sur le chemin de sa première usine, prévue en 2025

La filière hydrogène est en train de passer un cap. Un cap essentiel. Celui de l’industrialisation qui doit contribuer « à baisser les prix » pour amener la technologie à des tarif compétitifs. Et cela passe par une montée en cadence et une automatisation d’une partie des tâches d’assemblage. « On attend une très forte accélération [de la filière] entre 2025 et 2030, replace Sébastien Faivre. Il faut donc que notre usine soit prête en 2025. » Les premières études sont lancées.