Hubert Cusenier : « Batifranc finance les projets immobiliers des chefs d’entreprise »

Je vais dissocier le développement économique des exigences immobilières. Si je parle du développement économique, je ne vais pas m’étendre sur l’état de l’économie mondiale : nous le connaissons tous. Nous sommes aujourd’hui dans une période d’attentisme. Nous allons justement lier ces problématiques à celles de l’immobilier. Il y a trente ans, construire un bâtiment n’était pas aussi difficile, technique et chronophage qu’aujourd’hui. Hier, un bâtiment c’était mettre des hommes et des machines sous un toit (rire). Aujourd’hui, on demande au bâtiment de sauver la planète : il faut qu’il soit moins énergivore, plus efficace, construit éventuellement avec des matériaux biosourcés et que l’on ait calculé son impact carbone. Le chef d’entreprise, son métier, c’est le plastique, les lunettes ou l’automobile. Et on luit met à disposition un outil immobilier ultra-complexe avec plein d’options et un coût qui a fortement évolué. C’est à ce moment-là où il faut avoir des experts, comme nous en avons chez Batifranc – sur la partie environnementale, terrain, suivi de chantier ou développement juridique – pour accompagner le chef d’entreprise.