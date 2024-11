Héricourt : deux offres de reprises formulées pour l’entreprise Gaussin

L’activité se poursuit encore chez Gaussin, à Héricourt, à la suite de l’audience au tribunal de commerce de Vesoul (Haute-Saône), de ce mardi 5 novembre. L’entreprise est en redressement judiciaire depuis le 26 septembre. Deux pistes sont engagées : un plan de continuation de l’activité, même si l’entreprise enregistre un niveau de dettes très important (lire notre article) et est engagée dans de nombreux contentieux ; et un plan de cession. Même Christophe Gaussin, directeur général de l’entreprise, est mesurée de cette seconde issue. Il qualifie, par téléphone, le plan de continuation de « prioritaire », mais estime qu’il est « plus difficile à mettre en œuvre par rapport aux délais ».

Deux offres de reprise ont été déposées avant ce lundi 4 novembre, à 12 h. C’est ce qui a été acté ce mardi 5 novembre par le tribunal de commerce. Aujourd’hui, elles doivent être instruites confirme une source qui maîtrise le dossier. Dans celui-ci, les autorités judiciaires cherchent à pérenniser l’entreprise dans sa région, à maintenir le savoir-faire et les emplois explique-t-on au Trois. Les offres vont donc être étudiées, pour garantir ces éléments.