Héricourt : Batifranc investit 1 million d’euros pour l’usine de Purple

Purple a investi près de 10 millions d’euros dans ses outils de production, entre la conception de moules (environ 100 000 euros l’unité) ou l’achat de presses d’injection plastique, spécialement conçues pour l’entreprise. L’entreprise vient justement de recevoir une nouvelle presse (1,4 million d’euros), doté d’un support quatre moules, monté en carrousel, permettant de faire sécher les dalles alors que l’on en coule d’autres. « On masque ainsi les temps de refroidissement », explique Pierre Quinonero et on accélère la production. Quatre moules supplémentaires pourront être montés dessus, portant ainsi le carrousel à huit moules.

L’entreprise a, par ailleurs, détourné du matériel agricole, notamment les vis sans fin des silos à grain, pour injecter directement ses paillettes de plastique broyé dans ses presses. Purple est aussi la seule usine de France à injecter directement son plastique broyé en paillettes, sans le passer par une phase sous forme de billes (le compundage), qui seraient injectées dans la presse. « Cela enlève une étape dans la production, ce qui économise de l’énergie et supprime des émissions de CO2 », explique Pierre Quinonero.

Selon la fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES), la dalle Purple est « négative » en émission de CO2. « On dégage moins de CO2 en fabriquant nos dalles, grâce au recyclage du plastique », dévoile le dirigeant. La donnée s’établit à – 3,35 kg d’émissions de CO2 par m2 de dalles Purple fabriqués. En comparaison, l’enrobé dégage 11 à 12 kilos d’émissions de CO2 par m2. « Nos dalles respectent 24 normes de certification », assure Pierre Quinonero ; l’entreprise a investi 300 000 euros dans les certifications. Les produits sont garantis pendant 20 ans. « Et l’avantage, c’est que l’on peut les recycler. Les plastique sont récupérer et renvoyer dans le système » Même dans leur production, les déchets sont valorisés. Purple n’a pas de rebut. Si une dalle est déffectueuse, elle est broyée et le plastique réinjecté dans de prochaines productions. Les carottes de l’injection sont aussi revalorisées. « Nos dalles sont aussi trois fois plus perméables que les autres produits du marché », assure Pierre Quinonero. La dalle est capable d‘absorber 350 litres d’eau par minute, au m2. L’entreprise ne veut plus travailler avec les références du passé, mais avec les risques du futur (lire par ailleurs) ; c’est notamment le cœur du partenariat tissé avec Néolia (lire notre article). Elle anticipe donc de plus fortes précipitations pour calculer la perméabilité de ses produits.

L’entreprise installe sous ses dalles des aqua-textiles pour éviter que le plastique ne se décompose et qui filtrent les micro-plastiques, les hydrocarbure et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les dalles ont label garantissant l’absence de lixiviation de leur produit ; cette certification est obtenue auprès d’un laboratoire hollandais.