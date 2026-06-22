Néolia plébiscite les dalles perméables de Purple !

Des voies et du stationnement à Pontarlier. Des parvis et des parkings à l’Isle-sur-le-Doubs. Un parking à Belfort. Des voies pour piétons et du stationnement à Montreux-Château. Les liens entre le bailleur social Néolia, qui appartient au groupe Action Logement, et Purple Alternative surface, sont nombreuses. La start-up, devenue PME, est installée à Héricourt. Elle produit des dalles de parking perméables, à base de déchets plastiques qui n’étaient pas valorisés ; le plastique est récupéré localement et « préparé » à Luxeuil (lire notre article) et Morvillars, où deux unités sont installés pour concevoir la « matière première », façonnée ensuite dans l’usine d’Héricourt. La société, qui grandit vite, vient de recruter un nouveau président de son conseil d’administration, pour accompagner son développement (lire notre article).
Les deux structures vont plus loin et signent une convention de trois ans, « dédiée à la mise en œuvre de solutions innovantes, perméables et bas carbone dans les projets d’aménagement du bailleur social », indique le communiqué de presse, consulté par Le Trois. Néolia veut « adapter dès aujourd’hui les aménagements aux conséquences du changement climatique, réduire leur empreinte environnementale et favoriser l’émergence de solutions innovantes issues de l’économie circulaire ». Mais avec quelle différence ?
Néolia construit en regardant l’avenir avec le changement climatique
Cette différence est de taille. Fini les projets en s’appuyant sur les données météorologiques du passé. Néolia « intègre désormais les projections climatiques à horizon 2050 et au-delà̀, afin de concevoir des aménagements capables de répondre aux conditions météorologiques futures ». Les dalles de Purple sont perméables et permettent d’éviter l’artificialisation des sols. C’est une chose. Mais ce qu’il faut surtout comprendre, c’est le volume d’eau à ingurgiter. Quand on a 40 litres d’eau au m2 aujourd’hui qui tombent et que l’on peut absorber, ce seront 80 litres au m2 dans 40 ans, schématise Pierre Quinonero, le dirigeant de Purple, pour mesurer le défi. Autre avantage de la solution : elle limite le ruissellement, qui fragilise les territoires lors des épisodes de fortes pluies.
« Néolia a une vision », apprécie Pierre Quinonero. « Alors que les épisodes de pluies intenses, les phénomènes de ruissellement et les risques d’inondation sont appelés à s’accentuer dans les prochaines décennies, le bailleur choisit d’anticiper plutôt que de subir, afin de protéger durablement ses résidents », insiste Néolia. Les dalles de Purple permettent d’absorber l’eau, contrairement à du béton classique et restituent aussi moins de chaleur, soulignent les deux entreprises.
Cette convention est un virage important pour la jeune société, créée en 2021. Néolia fait partie du groupe Action Logement, qui comprend 49 autres bailleurs. Néolia peut donc être un prescripteur. L’entreprise produit actuellement 2 000 m2 de dalles perméables par semaine dans son usine d’Héricourt. Elle envisage de produire 300 000 m2 de dalles, par an, d’ici 3 ans. L’entreprise investit actuellement 1 million d’euros pour adapter son outil industriel. L’entreprise annonce 10 millions d’euros de devis.
Les projets de Néolia ont déjà permis de revaloriser 42,5 tonnes de déchets plastiques ; 104,5 tonnes d’émission de gaz à effet de serre ont ainsi été évitée.