Néolia plébiscite les dalles perméables de Purple !

Cette différence est de taille. Fini les projets en s’appuyant sur les données météorologiques du passé. Néolia « intègre désormais les projections climatiques à horizon 2050 et au-delà̀, afin de concevoir des aménagements capables de répondre aux conditions météorologiques futures ». Les dalles de Purple sont perméables et permettent d’éviter l’artificialisation des sols. C’est une chose. Mais ce qu’il faut surtout comprendre, c’est le volume d’eau à ingurgiter. Quand on a 40 litres d’eau au m2 aujourd’hui qui tombent et que l’on peut absorber, ce seront 80 litres au m2 dans 40 ans, schématise Pierre Quinonero, le dirigeant de Purple, pour mesurer le défi. Autre avantage de la solution : elle limite le ruissellement, qui fragilise les territoires lors des épisodes de fortes pluies.

« Néolia a une vision », apprécie Pierre Quinonero. « Alors que les épisodes de pluies intenses, les phénomènes de ruissellement et les risques d’inondation sont appelés à s’accentuer dans les prochaines décennies, le bailleur choisit d’anticiper plutôt que de subir, afin de protéger durablement ses résidents », insiste Néolia. Les dalles de Purple permettent d’absorber l’eau, contrairement à du béton classique et restituent aussi moins de chaleur, soulignent les deux entreprises.

Cette convention est un virage important pour la jeune société, créée en 2021. Néolia fait partie du groupe Action Logement, qui comprend 49 autres bailleurs. Néolia peut donc être un prescripteur. L’entreprise produit actuellement 2 000 m2 de dalles perméables par semaine dans son usine d’Héricourt. Elle envisage de produire 300 000 m2 de dalles, par an, d’ici 3 ans. L’entreprise investit actuellement 1 million d’euros pour adapter son outil industriel. L’entreprise annonce 10 millions d’euros de devis.

Les projets de Néolia ont déjà permis de revaloriser 42,5 tonnes de déchets plastiques ; 104,5 tonnes d’émission de gaz à effet de serre ont ainsi été évitée.