Héricourt : un nouveau président au conseil d’administration de Purple

Benoist Berton est nommé président du conseil d’administration de Purple Alternative surface, annonce l’entreprise dans un communiqué de presse. L’entreprise, dont l’usine est basée à Héricourt, fabrique des dalles de parkings perméables, à partir de déchets plastiques qui n’étaient pas valorisés. L’entreprise propose ainsi une solution de luttant contre l’imperméabilisation des sols.

« Son expertise reconnue des nouvelles chaînes de valeur circulaires, de l’innovation durable, des modèles industriels à grande échelle et des marchés fortement concurrentiels, lui donne une vision à la fois stratégique et opérationnelle des filières à impact et lui confère toute légitimité́ pour prendre la présidence du Conseil d’administration de Purple Alternative Surface », salue l’entreprise dans un communiqué de presse. En 2024, l’entreprise a levé 10 millions d’euros pour poursuivre son développement, en accueillant notamment dans son capital, Suez (lire notre article).

« Administrateur pendant dix ans de l’éco-organisme Citeo et Président-directeur général d’Ecopar Holding depuis 2016, Benoist Berton est engagé́ depuis de nombreuses années au cœur des enjeux de transition écologique. Ancien membre du Comité exécutif de Coca-Cola Europacific Partners », indique encore l’entreprise. Benoist Berton est également président du conseil d’administration de Lactips, depuis mars 2026.