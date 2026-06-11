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Héricourt : un nouveau président au conseil d’administration de Purple

Pose d'une dalle Purple Pav à l'usine McPhy de Fontaine.
Purple a posé des dalles perméables à base de déchets plastiques devant l'usine John Cockerill, à l'Aéroparc de Fontaine. | ©Le Trois – archives

Un nouveau président a été nommé à la tête du conseil d’administration de Purple Alternative surface, une société créée en 2020 qui fabrique des dalles perméables à partir de déchets plastiques non valorisés.

Benoist Berton est nommé président du conseil d’administration de Purple Alternative surface, annonce l’entreprise dans un communiqué de presse. L’entreprise, dont l’usine est basée à Héricourt, fabrique des dalles de parkings perméables, à partir de déchets plastiques qui n’étaient pas valorisés. L’entreprise propose ainsi une solution de luttant contre l’imperméabilisation des sols.

« Son expertise reconnue des nouvelles chaînes de valeur circulaires, de l’innovation durable, des modèles industriels à grande échelle et des marchés fortement concurrentiels, lui donne une vision à la fois stratégique et opérationnelle des filières à impact et lui confère toute légitimité́ pour prendre la présidence du Conseil d’administration de Purple Alternative Surface », salue l’entreprise dans un communiqué de presse. En 2024, l’entreprise a levé 10 millions d’euros pour poursuivre son développement, en accueillant notamment dans son capital, Suez (lire notre article).

« Administrateur pendant dix ans de l’éco-organisme Citeo et Président-directeur général d’Ecopar Holding depuis 2016, Benoist Berton est engagé́ depuis de nombreuses années au cœur des enjeux de transition écologique. Ancien membre du Comité exécutif de Coca-Cola Europacific Partners », indique encore l’entreprise. Benoist Berton est également président du conseil d’administration de Lactips, depuis mars 2026.

Purple alternative surface veut changer d'échelle

Avec cette nouvelle figure à son board, Purple veut changer d’échelle. « Il apportera à la société́ un appui stratégique essentiel pour renforcer sa gouvernance, accroitre son rayonnement auprès de ses clients, partenaires et investisseurs et ouvrir une nouvelle phase de croissance », estime Purple.

«  Purple apporte une réponse concrète à deux urgences environnementales majeures : la valorisation des plastiques complexes orphelins et la désimperméabilisation des sols pour lutter contre les inondations », apprécie Benoist Berton, cité dans le communiqué. « Son expertise des filières de valorisation des plastiques et de l’économie circulaire est un atout précieux », commente Pierre Quinonero, directeur général de Purple, fondateur et président de la holding.

À l’été 2025, Purple a poursuivi sa montée en charge. Après Morvillars, à Synaltis, Purple a installé une nouvelle ligne de déchiquetage-broyage sur le site de valorisation Symetri (lire notre article) du syndicat de transfert, d’élimination et de valorisation des Déchets Ménager (Sytevom), à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône). Ces deux unités alimentent en matière première – du déchet plastique non valorisé – l’usine de production d’Héricourt. L’usine doit produire prochainement, chaque année, 130 000 m2 de dalles perméables.

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