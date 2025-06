Purple inaugure une usine de broyage à Luxeuil-les-Bains

Purple Alternative surface (nos articles) poursuit sa montée en charge. Après Morvillars, à Synaltis, Purple installe une nouvelle ligne de déchiquetage-broyage sur le site de valorisation Symetri du syndicat de transfert, d’élimination et de valorisation des Déchets Ménager (Sytevom), à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône). Cette unité de va alimenter en matière première – du déchet plastique non valorisé – l’usine de production d’Héricourt, en cours d’installation. Héricourt produira les dalles perméables et modulaires ; Elle compte 1 000 m2 d’atelier et 220 m2 de bureaux.

« Ces dalles, perméables et robustes, éco-conçues pour les voiries douces et les parkings, participent à la désimperméabilisation des sols, à la limitation des inondations et à la préservation des ressources en eau, tout en valorisant des matières destinées à l’enfouissement ou à l’incinération », argumente la start-up industrielle belfortaine, dans laquelle a investi Suez, en 2024 (lire notre article). L’entreprise a levé 10 millions d’euros en 2024.