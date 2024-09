Suez entre au capital de Purple alternative surface

C’est une nouvelle de poids. Suez, acteur international pour la gestion de l’eau et des déchets, intègre le capital de la société belfortaine Purple alternative surface (retrouvez tous nos articles), créée en 2020. Une société qui passe actuellement du statut de start-up à celui de PME, et qui cherche une usine pour industrialiser à grande échelle sa solution. Cette alliance va lui permettre d’accélérer ; Suez intervient par l’intermédiaire de son activité Venture capital, qui accompagne les start-up de gestion des déchets et de l’eau. La société a déjà investi dans 18 projets avec cette méthode, pour un montant de 80 millions d’euros.

Purple produit des dalles perméables et modulaires pour des parkings ou des voies de circulation douce, conçues à partir de déchets plastiques non valorisés. Autre avantage, les dalles sont facile à installer. Cela permet de lutter contre l’artificialisation des sols et de « préserver la ressource en eau », indique Jérôme Bailly, directeur de l’innovation de Suez. « L’innovation peut être un levier puissant pour une économie plus verte et plus résiliente », remarque Pierre Quinonero.