Francis Voelin : « Les artisans ont de moins en moins le moral »

Inflation des contraintes administratives. Augmentation continue des charges des entreprises. Pression fiscale. Concurrence déloyale. Retard de paiement. Complexification des procédures. Difficultés à recruter. La liste des griefs dressés par les acteurs économiques est longue. Et souvent commune à l’industrie, au BTP ou encore à l’agriculture. La confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) du Territoire de Belfort ne déroge pas à la règle. « On commence à être très inquiet, convient Francis Voelin, dirigeant de la société Francis TP et président de la Capeb du Territoire de Belfort. La conjoncture est de plus en plus compliquée. »

« Tout le BTP souffre, observe Francis Voelin. Ceux qui s’en sortent, à peu près, ce sont les chauffagistes et les électriciens. » Le point commun : des trésoreries en souffrance extrême. L’augmentation des coûts du carburant avec le déclenchement de la guerre des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, provoquant la fermeture du détroit d’Ormouz, n’a pas facilité la situation ni favorisé la visibilité. « Nous avons de moins en moins d’activité », insiste Francis Voelin, qui évoque 10 trimestres de suite avec un recul d’activité. La construction de pavillons neufs est aux abonnés absents et les rénovations sont limités. « Ma Prime Rénov, un jour, ça marche. Un jour, ça marche pas », s’étrangle Francis Voelin, en arrêt maladie depuis plusieurs mois ; clairement, il pointe du doigt « une décharge de stress » provoquée par ces situations tendues pour expliquer sa mauvaise santé. « Les artisans ont de moins en moins le moral », résume le président de la Capeb.

Les entreprises du BTP, comme la sienne, sont en sureffectifs ; une situation qui consume encore plus rapidement les trésoreries. Et réduire la voilure est délicat pour ce secteur d’activité : diminuer ses effectifs condamnent quasiment toute capacité à répondre à de nouveaux marchés lorsqu’ils se présenteront.