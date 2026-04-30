Emmanuel Viellard : « Le système est tellement figé qu’il faut des mesures d’exception »

Emmanuel Viellard, directeur général de Lisi Group et président du Medef Territoires francs-comtois.
Emmanuel Viellard, président du Medef Franche-Comté. | ©Le Trois – archive
Entretien

Emmanuel Viellard, président du Medef Franche-Comté, témoigne de son inquiétude quant au contexte économique. Il revient aussi sur le plan de simplification industrielle, engagé par le gouvernement. Une initiative saluée, mais il souligne toutefois l’état de blocage constant de l’économie française. Surtout, le patronat français attend une décision : un allègement des impôts de production.

Le 15 avril, depuis la carrière d’Imerys, dans l’Allier, Emmanuel Macron a lancé le programme de construction des « 150 cathédrale de l’indépendance industrielle ». L’idée : accélérer les procédures de ces projets d’envergure. Sur le papier, la mesure est saluée par le patronat français. Mais en même temps, il reste amer. « Le système est tellement figé qu’il faut des mesures d’exception », souffle, un brin ironique, Emmanuel Viellard, président du Medef Franche-Comté et directeur général du groupe industriel Lisi, dont le siège est à Grandvillars. « On se met « hors-la-loi » (il met des guillemets, NDLR) pour faire avancer les sujets économiques », s’étonne le chef d’entreprise. « Le blocage est permanent, ajoute-t-il. Nous sommes en Absurdistant. »

Le Medef regrette la contradiction constante entre l’objectif de souveraineté industrielle affiché nationalement et les oppositions locales. Le mouvement des entreprises de France, qui compte 170 adhérents en Franche-Comté, reconnait que la France est capable de réaliser des projets d’envergure quand les contraintes sont levées : la restauration de Notre-Dame de Paris ; les JO 2024… Mais cela doit s’inscrire dans une vision plus large de l’action publique estime Emmanuel Viellard. La simplification doit être globale.

Haro sur les impôts de production

Et sur ces sujets, le Medef ne voit pas d’améliorations. Surtout, il ne voit pas d’avancées dans un dossier majeur que les patrons poussent : une réflexion sur la fiscalité. En ligne de mire, les impôts de production : CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), C3S (contribution sociale de solidarité des entreprises), taxe foncière, CFE (cotisation foncière des entreprises), versement mobilité…. « Nous avons 21 lignes d’imposition en France », replace Emmanuel Viellard, dont l’entreprise est implantée dans quatorze pays. « Et quoi qu’il arrive, même si ton usine est déficitaire, tu dois payer les impôts de production », critique le représentant du patronat.

En exemple, il cite son usine de Puiseux-Pontoise, que l’entreprise ferme. « Depuis 5 ans, nous perdons 2 millions d’euros par an, pour un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros », indique-t-il. 2 millions d’euros, c’est ce qu’il versait en impôt de production, glisse Emmanuel Viellard. Il ne décolère pas non plus de la décision du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté d’ajouter un versement mobilité régional. « Vous embauchez, vous payez », résume-t-il. Le Medef attend, par ailleurs, de l’exemplarité de l’État : moins de dépenses, pour prélever moins d’impôts, afin de redonner du mouvement aux entreprises pour qu’elles investissent.

« Dégradation du climat des affaires »

Ces critiques sont formulées dans un contexte peu favorable, marqué à l’international par la guerre au Moyen Orient. Le risque d’un choc pétrolier fait planer la peur d’une croissance à 0,2 % et d’une inflation qui grimperait (4,5 %), selon des données communiquées par le Medef. À court terme, les hausses de carburant fragilisent déjà les activités soumises aux coûts de transport. Les matières premières augmentent également, tout comme les secteurs ayant recours à des dérivés du pétrole (plastique).

Ce contexte se cumule à une situation économique délicate, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, indique Emmanuel Viellard, se référant à une étude de la Banque de France (lire notre article). Si l’industrie est en progression, c’est que la hausse des coûts est répercutée en partie dans les prix de vente. Mais cette logique se fait au détriment du volume. « Les trésoreries se dégradent, observe le président du Medef Franche-Comté. Nous sommes vigilants au nombre d’entreprises en difficulté. » Emmanuel Viellard, de conclure : « Nous voyons une dégradation du climat des affaires. »

Nos derniers articles

Aucun territoire n'est aujourd'hui épargné par le risque des feux de forêt.

Près de Masevaux, un incendie détruit 5 ha de forêt

Un feu a détruit 5 ha de forêt, dans la nuit du 29 au 30 avril, à Sickert, commune limitrophe de Masevaux, dans le Haut-Rhin.
, ,
Des cyclistes le long d'une route.

FC Sochaux : venez à vélo à la rencontre contre Valenciennes et gagnez une place

Pays de Montbéliard Agglomération renouvelle son action « Vient au stade Bonal à vélo ». Un billet pour la rencontre sera donné aux 200 premiers cyclistes.
,
Antonio Filosa, directeur général de Stellantis?

Stellantis redevient bénéficiaire au 1er trimestre, ventes en hausse

Le constructeur automobile Stellantis est redevenu bénéficiaire au 1er trimestre, avec un bénéfice net de 377 millions d'euros contre une perte de 387 millions un an plus tôt, a annoncé le groupe jeudi.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

84 Appartements6 Immeubles53 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC