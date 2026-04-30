Emmanuel Viellard : « Le système est tellement figé qu’il faut des mesures d’exception »

Le 15 avril, depuis la carrière d’Imerys, dans l’Allier, Emmanuel Macron a lancé le programme de construction des « 150 cathédrale de l’indépendance industrielle ». L’idée : accélérer les procédures de ces projets d’envergure. Sur le papier, la mesure est saluée par le patronat français. Mais en même temps, il reste amer. « Le système est tellement figé qu’il faut des mesures d’exception », souffle, un brin ironique, Emmanuel Viellard, président du Medef Franche-Comté et directeur général du groupe industriel Lisi, dont le siège est à Grandvillars. « On se met « hors-la-loi » (il met des guillemets, NDLR) pour faire avancer les sujets économiques », s’étonne le chef d’entreprise. « Le blocage est permanent, ajoute-t-il. Nous sommes en Absurdistant. »

Le Medef regrette la contradiction constante entre l’objectif de souveraineté industrielle affiché nationalement et les oppositions locales. Le mouvement des entreprises de France, qui compte 170 adhérents en Franche-Comté, reconnait que la France est capable de réaliser des projets d’envergure quand les contraintes sont levées : la restauration de Notre-Dame de Paris ; les JO 2024… Mais cela doit s’inscrire dans une vision plus large de l’action publique estime Emmanuel Viellard. La simplification doit être globale.