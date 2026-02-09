Bourgogne-Franche-Comté : l’incertitude freine les entreprises

La Banque de France interroge les entreprises et collecte les données de leurs bilans. 1339 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté ont répondu à l’enquête annuelle (602 du secteur industriel, 443 des services marchands et 294 de la construction). Il en ressort que les chiffres d’affaires de l’industrie, comme en 2024, sont en baisse de 2,1% (en moyenne). Ils étaient stables en en 2023 et de +8 % en 2022. Surtout, il y a un an, les prévisions des chefs d’entreprise laissaient entrevoir une hausse moyenne des chiffres d’affaires de l’ordre de +1,5 %. Les répercussions sur les effectifs sont cependant mesurées : ils ne baissent en moyenne que de 0,2 % : il semble que les chefs d’entreprise préfèrent le dos rond en attendant des jours meilleurs, de façon à préserver les compétences, après une période où ils ont rencontré des difficultés à recruter.

Dans les services marchands, la basse de chiffre d’affaires est de -0,4%, alors que les effectifs progressent de 1,2 %. Dans la construction, le chiffre d’affaires baisse de – 1,1 % et l’effectif progresse de 2 %.

Dans tous les secteurs d’activité, en Bourgogne-Franche-Comté, les investissement régressent fortement : -14 % dans l’industrie, – 37 % dans les services marchands, et – 17 % dans la construction. Des baisses bien plus importantes que ne le laisse entrevoir les évolutions de chiffres d’affaires, et que la Banque de France associe à l’instabilité internationale et nationale.