Bourgogne-Franche-Comté : les chiffres à retenir de l’étude de conjoncture de la Banque de France

La croissance du chiffre d’affaires ralentit
En 2022, selon la dernière étude de la Banque de France de Bourgogne-Franche-Comté, le chiffre d’affaires global des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté était en hausse de 9,4% ; en 2024, il baisse légèrement, à – 0,2 %. Le secteur industriel est passé de + 8% à – 2,1 % ; la construction de +7,1 % à +0,6%. Dans le même temps, l’inflation est revenue à des niveaux acceptables dans tous les secteurs d’activité (commerce, construction, industrie, services aux ménages, services aux entreprises).
A l’exception du secteur de la construction (+0,6 %) les taux de marge brute (excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires) sont négatifs dans tous les secteurs d’activité, notamment dans les PME. Globalement, 51 % des entreprises connaissent une baisse de leur marge brute.
Plus de charges de personnel
Les charges de personnel augmentent globalement de 3,8 %, alors que les effectifs ne progressent que de 0,5 %. Dans l’industrie, ces chargent progressent de 3,9 % et les effectifs de 0,3 %. Dans le secteur du service aux entreprises, les effectifs baissent de 1,5 %, mais les chargent de personnel augmentent de 2,7 %.
Les entreprises investissement moins
Le poids de la charge financière a augmenté pour les entreprises, qui en conséquence ont légèrement freiné leurs investissements en 2024 : le taux d’investissement en pourcentage de la valeur ajoutée passe de 20,4 % à 19,6 %. Pour le secteur de l’industrie, ce taux passe de 23,1 % à 21,1 %.
Conséquence globale de ces chiffres en baisse, la cotation des entreprises effectué par la Banque de France (mais qui ne concerne que les plus grandes d’entre elles en l’occurrence) se dégrade légèrement : celles qui étaient en situation « excellente » sont un peu moins nombreuses et sont cotées en situation soit « Bonne à très satisfaisante », soit « intermédiaire ». Le taux d’entreprises « fragiles » ou « menacées » reste stable.
Moins de défaillances d’entreprise dans la région qu’en France
Reste que les défaillances d’entreprises en Bourgogne-Franche-Comté sont moindres qu’en France. Avec une référence en base 100 à janvier 2019, la région est à 110,8 contre 122,9 pour l’ensemble du pays, à juillet 2025. Le Territoire de Belfort se trouve en-dessous de cet indice (à moins de 110), alors que la Côte d’or et le Jura sont à environ 120 et 130. Une enquête d’opinion menée par la Banque de France auprès de chefs d’entreprise de la région fait apparaître que plus des deux tiers des entreprises n’observent pas de dégradation de leur chiffre d’affaires en 2025 et que plus d’un tiers anticipent une amélioration. Dans l’industrie, 43 % prévoient une hausse ou forte hausse. Pour autant, la baisse des investissements devrait se poursuivre cette année, et ce malgré la baisse des taux d’intérêts. En effet, les taux d’intérêt des financements par crédit bancaire sont passés de 4,65 % en juillet 2024 à 3,57 % en juillet de cette année.