Bourgogne-Franche-Comté : les chiffres à retenir de l’étude de conjoncture de la Banque de France

La Banque de France a livré son étude sur la situation économique menée auprès de presque 8000 entreprises de la région. Evolution du chiffre d’affaires, prévisions d’investissement ou défaillances d’entreprise : voici quelques indicateurs à retenir.

La croissance du chiffre d’affaires ralentit

En 2022, selon la dernière étude de la Banque de France de Bourgogne-Franche-Comté, le chiffre d’affaires global des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté était en hausse de 9,4% ; en 2024, il baisse légèrement, à – 0,2 %. Le secteur industriel est passé de + 8% à – 2,1 % ; la construction de +7,1 % à +0,6%. Dans le même temps, l’inflation est revenue à des niveaux acceptables dans tous les secteurs d’activité (commerce, construction, industrie, services aux ménages, services aux entreprises).
A l’exception du secteur de la construction (+0,6 %) les taux de marge brute (excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires) sont négatifs dans tous les secteurs d’activité, notamment dans les PME. Globalement, 51 % des entreprises connaissent une baisse de leur marge brute.

Plus de charges de personnel

Les charges de personnel augmentent globalement de 3,8 %, alors que les effectifs ne progressent que de 0,5 %. Dans l’industrie, ces chargent progressent de 3,9 % et les effectifs de 0,3 %. Dans le secteur du service aux entreprises, les effectifs baissent de 1,5 %, mais les chargent de personnel augmentent de 2,7 %.

Les entreprises investissement moins

Le poids de la charge financière a augmenté pour les entreprises, qui en conséquence ont légèrement freiné leurs investissements en 2024 : le taux d’investissement en pourcentage de la valeur ajoutée passe de 20,4 % à 19,6 %. Pour le secteur de l’industrie, ce taux passe de 23,1 % à 21,1 %.
Conséquence globale de ces chiffres en baisse, la cotation des entreprises effectué par la Banque de France (mais qui ne concerne que les plus grandes d’entre elles en l’occurrence) se dégrade légèrement : celles qui étaient en situation « excellente » sont un peu moins nombreuses et sont cotées en situation soit « Bonne à très satisfaisante », soit « intermédiaire ». Le taux d’entreprises « fragiles » ou « menacées » reste stable.

Moins de défaillances d’entreprise dans la région qu’en France

Reste que les défaillances d’entreprises en Bourgogne-Franche-Comté sont moindres qu’en France. Avec une référence en base 100 à janvier 2019, la région est à 110,8 contre 122,9 pour l’ensemble du pays, à juillet 2025. Le Territoire de Belfort se trouve en-dessous de cet indice (à moins de 110), alors que la Côte d’or et le Jura sont à environ 120 et 130. Une enquête d’opinion menée par la Banque de France auprès de chefs d’entreprise de la région fait apparaître que plus des deux tiers des entreprises n’observent pas de dégradation de leur chiffre d’affaires en 2025 et que plus d’un tiers anticipent une amélioration. Dans l’industrie, 43 % prévoient une hausse ou forte hausse. Pour autant, la baisse des investissements devrait se poursuivre cette année, et ce malgré la baisse des taux d’intérêts. En effet, les taux d’intérêt des financements par crédit bancaire sont passés de 4,65 % en juillet 2024 à 3,57 % en juillet de cette année.

Mardi 18 mars 2025, le président de la République française, Emmanuel Macron, est en déplacement sur la base aérienne 116 Luxeuil-Saint-Sauveur.| ©Base aérienne 116

BA 116 de Luxeuil : comment les entreprises locales pourront-elles bénéficier de la rénovation ?

C’était une première mercredi soir à la base aérienne de Luxeuil – Saint-Sauveur : au moins 250 entreprises de la région ont répondu à l’invitation lancée par l’armée et la CCI de Haute-Saône. Il faut dire que le thème de la soirée était alléchant pour les dirigeants d’entreprises : « La transformation de la BA116, quelles opportunités ? ».
Hervé Castéran a passé 22 ans aux Eurockéennes.

Hervé Casteran : « Aux Eurocks, les relations humaines sont plus fortes »

Le responsable de la communication des Eurockéennes, Hervé Castéran, quitte le festival, après 22 ans de service. Une page se tourne. Une autre s’ouvre, en Suisse, du côté de La Chaux-de-Fonds, capitale culturelle suisse 2027.
Maude Vienet devant le sac qu'elle a conçu pour les WorldSkills France.

Maude Vienet championne de France des métiers en maroquinerie

Maude Vienet, apprentie en BTS métiers de la mode, chaussures et maroquinerie à l’École Boudard de Montbéliard, a reçu la médaille d’or au WorldSkills France. Une récompense qui salue son travail et met en avant son savoir-faire.

