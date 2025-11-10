Bourgogne-Franche-Comté : les chiffres à retenir de l’étude de conjoncture de la Banque de France

Reste que les défaillances d’entreprises en Bourgogne-Franche-Comté sont moindres qu’en France. Avec une référence en base 100 à janvier 2019, la région est à 110,8 contre 122,9 pour l’ensemble du pays, à juillet 2025. Le Territoire de Belfort se trouve en-dessous de cet indice (à moins de 110), alors que la Côte d’or et le Jura sont à environ 120 et 130. Une enquête d’opinion menée par la Banque de France auprès de chefs d’entreprise de la région fait apparaître que plus des deux tiers des entreprises n’observent pas de dégradation de leur chiffre d’affaires en 2025 et que plus d’un tiers anticipent une amélioration. Dans l’industrie, 43 % prévoient une hausse ou forte hausse. Pour autant, la baisse des investissements devrait se poursuivre cette année, et ce malgré la baisse des taux d’intérêts. En effet, les taux d’intérêt des financements par crédit bancaire sont passés de 4,65 % en juillet 2024 à 3,57 % en juillet de cette année.