Patrick Louis : « Les trésoreries de nos entreprises sont érodées »

Je vais vous dire une confidence : je suis inquiet. Une entreprise née il y a 4 ou 5 ans et qui serait en difficulté, cela pourrait être « normal ». Mais quand vous avez des entreprises qui ont trente, quarante, voire cinquante ans et qui se trouvent ébranlées, cela ne vous fait-il pas peur ? Cela ne vous choque-t-il pas ?