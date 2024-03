FCSM : «  Personne ne peut dire que le FCSM lui doit de l’argent »

« Je suis ému », témoigne Jean-Claude Plessis, en introduction de cette séance plénière exceptionnelle du conseil départemental du Territoire de Belfort, actant l’entrée au capital de la collectivité dans la société coopérative d’intérêt collectif (Scic), à hauteur de 500 000 euros. « Cette réunion, avec un vote pour de l’argent pour le club, ça me remue. C’est une affaire de coeur, avec les Sociochaux (les découvrir ici) et les collectivités. C’est le fruit de nos entrailles », poursuit-il. Le président du football club Sochaux-Montbéliard est enthousiaste sur la suite à venir. « On va réussir. Dans trois ans, on pourra se dire qu’on a été bon. Et on va y arriver. »

Ce lundi 25 mars, c’est une collectivité de plus qui s’est engagée aux côtés du FCSM. Pour convaincre les différents élus, les deux amis ont rassuré largement sur l’avenir du club.

« Votre contribution participe à nous sauver, vous et Sociochaux. Soyez certains qu’il y aura un résultat au bout de votre effort », commente Jean-Claude Plessis. Aujourd’hui, ces 500 000 euros s’inscrivent encore dans la dynamique de « l’appel au secours » lancé en août. Il va permettre de porter, avec les autres collectivités, le centre de formation et les sections féminines du club, via la Scic (découvrir ici ce modèle) ; le club professionnel est porté par une autre structure juridique, composée de 40 actionnaires.

« Il reste beaucoup de travail. Mais nous sommes plutôt en avance sur le redressement financier », se félicite Pierre Wantiez. À la fin de l’exercice comptable en cours, la perte sera inférieure à 2 millions d’euros détaille le directeur délégué. Lorsque les deux amis ont récupéré le club, le trou était de 23 millions d’euros cumulés, dont « 8 millions d’aberrations ». « Aujourd’hui, personne ne peut dire que le FCSM lui doit de l’argent. On ne vous embarque pas sur un bateau à la dérive », assure-t-il. Pour autant, tout n’est pas fait. « Mais il faut voir cela sur un plan pluri-annuel. On ne fera pas tout en une saison. »