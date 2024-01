FC Sochaux-Montbéliard : un modèle « moins spectaculaire », mais « plus adapté »

Les collectivités auront aussi leur rôle à jouer dans ce match. Avec une place au conseil d’administration, elles bénéficieront d’un rôle de censeur, ce qui « garantit contrôle et transparence sur l’usage des fonds publics », détaille encore l’association. Avec ce modèle, l’argent des collectivités, en partie, interviendra sous la forme d’un capital, avec la possibilité de récupérer à terme cet argent après avoir aidé le club à se relancer.

Elles auront aussi un rôle important à jouer dans la SCIC. Neuf collectivités locales vont l’intégrer. Ce modèle populaire, qui sera « effectif » au printemps, aura la charge de l’organisation et de toutes les décisions qui concerneront les finances du château de Seloncourt, le centre de formation du FCSM ainsi que le développement du football féminin. La structure sera dirigée par tous les investisseurs du projet FCSM 2028, c’est-à-dire les Socios, les collectivités et les investisseurs privés.

« C’est moins spectaculaire politiquement mais plus adapté et le modèle reste novateur avec les Socios dans le conseil d’administration », commente Pierre Wantiez, le président délégué du club.

Il sait la place importante qu’ont eue les Socios. « Ils sont une force sociale. 9 000 personnes dans le coin, ça va compter », poursuit-il. Le modèle choisi est ambitieux, explique-t-il. « Novateur » et vu nul part ailleurs. La SCIC a vocation à associer tout le monde. La SASP a vocation à continuer d’attirer des investisseurs. Et le défi est grand. « On sait ce qu’on doit. On sait aussi que notre modèle a ses limites. Qu’on n’ira pas forcément en coupe d’Europe. Mais aujourd’hui, le modèle correspond à un équilibre qui protège tout le monde. »

Cette protection est d’autant plus importante que la situation reste encore très fragile. Un plan social est en cours pour redresser le club, car le FCSM fait face à une « masse salariale disproportionnée » et une vingtaine de départs ont été actée. Pour la pérennité du club, de nouveaux apports sont espérés, attendus et nécessaires pour couvrir l’exercice 2024-2025.